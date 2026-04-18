642 homicidios

Cifra del día642 homicidiosPor: Proceso Digital18 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Deportes2-2. La Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey en los penaltis Deportes0-1. Cunha rehabilita al United y el Chelsea toca fondo Al DíaHospitalizan a exprocurador mexicano, clave en caso de alumnos de Ayotzinapa, según medios Frase del día“Hay que reducir la corrupción, qué bonito que los delitos de corrupción no se tocan en el Código Penal o los que son contra...00:00:55 Resumen de NoticiasResumen de noticias sabado 18 de abril del 2026