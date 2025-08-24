Cifra del día63Por: Proceso Digital24 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión son los casos de tos ferina en Honduras, reporta la Secretaría de Salud. Noticias recientes EconomíaMisión del FMI encontrará ENEE con déficit financiero en su cuarta revisión NacionalesIngresa a la CSJ una nueva solicitud de extradición desde Argentina NacionalesMarina Mercante suspende búsqueda del barco «Lucky Lady» NacionalesForo de Mujeres por la Vida realiza un plantón en SPS por el 11 aniversario de la muerte de Margarita Murillo NacionalesHay varias alcaldías que tienen problemas en liquidar las subsanaciones, señala ministro Vaquero ante falta de transferencias