Cifra del día

6,000

Por: Proceso Digital

quejas de violencia y falta de justicia a personas adultos mayores, reporta el Conadeh entre 2020-2025.

