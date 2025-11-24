spot_imgspot_img
Cifra del día

60%

Por: Proceso Digital

de la carga electoral para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre se concentra en seis departamentos, de los cuales Cortés y Francisco Morazán concentran el 35% del electorado.

