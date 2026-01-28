6-0. El Liverpool se pasea en Anfield y se adjudica la tercera plaza

Redacción deportes – El Liverpool se paseó este miércoles en Anfield, en la última jornada de la Liga de Campeones, al endosar seis goles al Qarabag -que jugará los dieciseisavos-, para pasar directamente a los octavos de final tras finalizar en la tercera plaza, solo por detrás del Arsenal y Bayern.

Los de Arne Slot sumaron 18 puntos de 24 posibles, al perder únicamente con el PSV y el Galatasaray, y jugarán las eliminatorias con la ventaja de disputar la vuelta en casa, mientras que el Qarabag disputará la ronda de dieciseisavos frente al Newcastle o al PSG.

El argentino Mac Allister inauguró el marcador cuando se cumplió el primer cuarto de hora del partido después de un saque de esquina de Dominik Szoboszlai, que fue prolongado por Hugo Ekitike, y el argentino introdujo en la red.

El árbitro tuvo que hacer uso de la tecnología de línea de gol para validar el tanto al mostrarse que la pelota entró completa.

Cinco minutos después, los ‘reds’ ampliaron la ventaja por medio de Florian Wirtz, que definió a la perfección desde fuera del área después de recibir un pase de Ekitike.

Los locales siguieron dominando y atacando y tuvieron varias oportunidades por medio de Cody Gakpo, pero el neerlandés se topó hasta en dos ocasiones con el guardameta Mateusz Kochalski, que evitó que la diferencia aumentase.

Antes del descanso, Szoboszlai tuvo también la suya, pero su disparo fue detenido sin dificultades por el portero polaco.

Tras la reanudación, los de Arne Slot mantuvieron la intensidad y en apenas quince minutos sentenciaron el partido al anotar tres goles.

El primero de ellos lo marcó Mohamed Salah con un disparo sensacional a la escuadra después de una dejada de Szoboszlai tras un saque de falta.

Antes del cuarto tanto, Gakpo tuvo de nuevo la suya sin éxito, pero dos minutos después, Ekitike iba a marcar su doblete después de una jugada individual.

El francés, después aprovechó un despeje de van Dijk, regateó a dos defensores del Qarabag para colocarse mano a mano con el portero y definir con un disparo sutil.

Los azerbaiyanos, que solo hicieron un disparo en la segunda parte, siguieron perdidos y encajaron la ‘manita’ por medio de Mac Allister, que aprovechó un fallo de Matheus Silva al no conseguir despejar.

Ya en el tiempo añadido Federico Chiesa anotó el sexto tras una gran definición para cerrar la goleada.

Con esta victoria, los de Arne Slot terminan en la tercera posición y se aseguran una plaza en los octavos de final, mientras que el Qarabag jugará los dieciseisavos de final al terminar en la vigesimosegunda posición.

Ficha técnica:

Liverpool: Alisson; Frimpong (Enzo, min.4), Gravenberch, van Dijk, Robertson; Wirtz (Ngumoha, m.67), Mac Allister, Szoboszlai (Nallo, m.75); Salah, Ekitike (Nyoni, m.67), Gakpo (Chiesa, m.75).

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev (Beramov, m.67), Pedro Bilcalho, Jankovic; Leandro Andrade (Dani Bolt, m.67), Montiel (Qurbanly, m.85), Zoubir (Addai, m.81); Duran (Akhundzade, m.67).

Goles: 1-0, m.15: Ekitike; 2-0, m.21: Wirtz; 3-0, m.50: Salah; 4-0, m.57: Ekitike; 5-0, m.61: Mac Allister.

Árbitro: Ivan Kruzliak. Mostró tarjeta amarilla a Jankovic (m.70) del Qarabag.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada ocho de la Liga de Campeones disputada en Anfield (Liverpool). JS