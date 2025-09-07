6-0. De Bruyne, histórico; Bélgica, arrolladora

Redacción deportes – Kevin De Bruyne asistió, marcó un doblete, superó a Eden Hazard como segundo máximo anotador histórico de Bélgica y lanzó a su selección hacia una goleada (6-0) ante Kazajistán, sometida por la eficacia y el desequilibrio de Jeremy Doku y la superioridad de su rival, que acelera rumbo al Mundial 2026.

El cuadro de Rudi Garcia, con un partido menos, amenaza el liderato que aún conserva Macedonia, el único combinado que ha evitado la victoria de los ‘diablos rojos’ en esta fase de clasificación. Bélgica empató con Macedonia en el primer partido del Grupo J, pero después ganó a Gales y Liechtenstein.

El equipo belga, que el miércoles recibirá al macedonio, firmó un triunfo cómodo. Kazajistán aguantó hasta el borde del descanso, pero a partir del minuto 42 Bélgica encontró el camino.

De Bruyne marcó en una gran jugada que culminó con un gran tiro desde la frontal, a una escuadra. Nació en una incursión por la derecha de Leandro Trossard, que encontró a Timothy Castagne y este a Charles de Ketelaere, que pisó el balón y se lo dejó al exjugador del City, ahora en el Nápoles, que abrió el marcador. Fue el gol número 33 con su selección de De Bruyne.

En la siguiente acción llegó el segundo, en el minuto 44. De Bruyne asistió a Jeremy Doku tras un robo de balón de Charles de Ketelaere y firmó el 2-0.

Kazajistán se deshizo y todo fue más fácil para Bélgica en la reanudación. Deku, que asistió a Nicolas Raskin, del Rangers, que hizo el tercero, marcó también el cuarto, a pase de De Ketelaere.

De Bruyne redondeó su actuación con la firma del quinto, tras recibir un balón de Alexis Saelemaekers, que también asistió en el sexto, a Thomas Meunier.

Bélgica cumplió y Rudi Garcia pensó en Macedonia y en el miércoles. Quitó a sus jugadores básicos a la espera del final de un partido en el que Thibaut Courtois estuvo inédito.

— Ficha técnica

6 – Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Zeno Debast, Arthur Theate, Maxime De Cuyper (Hans Vanaken, m.71); Youri Tielemans, Nicolas Raskin (Thomas Meunier, m.71); Leandro Trossard (Malick Fofana, m.63), Kevin De Bruyne (Charles Vanhoutte, m.86), Jeremy Doku (Alexis Saelemaekers, m.63); y Charles de Ketelaere.

0 – Kazajistán: Mukhammejan Seisen; Alibek Kasym, Ular Zhaksyabayev, Nuraly Alip; Suultanbek Astanov, Ramazan Orazov (Damir Kasabulta, m.58), Serikzhan Muzhikov (Murojon Khalmatov, m.73), Yan Vorogovskiy; Maksim Samorodov (Dinmukhamed Karaman, m.81), Galymzhan Kenzhebek (Dastan Satpaev, m.46) y Oralkhan Omirtayev (Islam Chesnokov, m.46).

Goles: 1-0, m.42: Kevin De Bruyne; 2-0, m.44: Jeremy Doku; 3-0, m.51: Nicolas Raskin; 4-0, m.60: Jeremy Doku; 5-0, m.84: Kevin De Bruyne; 6-0, m.87: Thomas Meunier.

Árbitro: Radu Marian Petrescu (RUM). Mostró tarjeta amarilla a Alibek Kasym y Serikzan Muzhinov, de Kazajistán.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada del Grupo J de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026 disputado en el estadio Lotto Park de Anderlecht, en Bruselas. EFE