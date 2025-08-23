5-2. Un ‘doblete’ de Aubameyang lidera el primer triunfo del Marsella

Redacción deportes – Derrotado en la primera jornada, entre el conflicto y el traspaso pendiente de Adrien Rabiot durante toda la semana, la segunda jornada de la liga francesa alivió al Marsella, liderado por dos goles del gabonés Pierre Emerick Aubameyang para sumar su primera victoria del curso por 5-2 sobre el París FC, aún sin un solo punto.

Mason Greenwood, flamante goleador la pasada campaña ya en el conjunto marsellés, abrió la cuenta con el 1-0 de penalti en el minuto 18 y fue el asistente del 2-0 de Pierre Emerick Aubameyang, fichado de nuevo este verano, para encarrilar a toda velocidad el triunfo, puesto en duda después.

Antes de la media hora, Ilan Kebbal logró el 2-1. Después, ya en el segundo tiempo, Moses Simon empató el duelo en el minuto 58, ante el riesgo de otro tropiezo del Marsella, al que rescató Pierre Emerick Aubameyang, que aprovechó una salida fallida del París FC para anotar el 3-2 con la derecha. Era aún el minuto 73.

Después, Pierre-Emile Hojbjerg anotó el gol de la sentencia, con el 4-2.

También falló un penalti Mason Greenwood en el tramo final, en el que aún asistió a Robinio Vaz en el 5-2. EFE