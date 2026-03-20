5-1. El Lens golea y se pone líder provisional

Redacción Deportes – El Lens se colocó primero en la clasificación de la Liga Francesa este viernes tras ganar por 5 a 1 al Angers, duodécimo clasificado, y desplazó del liderato, provisionalmente, al París Saint Germain, que tiene dos partidos por jugar.

El cuadro de Luis Enrique, clasificado con brillantez para los cuartos de final de la Liga de Campeones, tienen pendiente el partido de la pasada fecha, ante el Nantes y el de este fin de semana en Niza. Si gana, recuperará el primer lugar.

En un partido donde la primera parte estuvo marcada de muchas ocasiones para los locales y el primer tanto llegaría en apenas 10 minutos de la mano del francés Florian Thauvin que aprovechó un balón suelto del área y consiguió batir al portero rival con un disparo raso que puso el 1-0 en el marcador.

El equipo de Pierre Sage salió al terreno de juego muy competitivo y así lo dejó notar en el juego cuando en el minuto 25 de partido, el francés Odsonne Edouard recibió un balón tras el fallo de un defensor al despejar que remató al fondo de la red para sumar el segundo tanto.

Las ocasiones por parte del Lens seguían llegando, la más clara del maliense Mamadou Sangare que paró su compatriota el portero maliense Oumar Pona, mientras que los de Alexander Dujeux no conseguían generar ocasiones en el área rival.

El francés Adrien Thomasson asistió al maliense Mamadou Sangare que anotó por la derecha de la portería para sentenciar la primera parte con el tercer tanto para el Lens (3-0).

La única ocasión clara del Angers llegó a manos del futbolistas neerlandés Branco van den Boomen tras recibir un buen pase y solo ante el portero, el balón salió cerca del poste derecho.

Ya en la segunda parte, apenas tres minutos del inicio de nuevo Odsonne Edouard recibió un pase dentro del área que le dejó solo ante el portero y marcó el cuarto gol del partido (4-0).

La reacción del Angers llegó en el minuto 62 gracias al francés Lanroy Machine que anotó el primer tanto para su equipo tras un disparo raso por el poste izquierdo (4-1).

Un duelo donde el Angers se animó para intentar reducir la distancia en el marcador los minutos finales pero el francés Matthieu Udol marcó un gran gol de chilena que sentenció el partido por 5 a 1.

Finalmente, el Lens sumó tres puntos que le colocan líder de la Liga Francesa a la espera de conocer el resultado entre el Paris-Saint-Germain y el Niza este sábado, mientras que el Angers continúa duodécimo con 32 puntos. EFE