5-1. El Inter pasa el rodillo para estar en cuartos de final

Roma – El Inter de Milán atropelló este miércoles al Venecia con una goleada sin paliativos (5-1) que certificó su acceso a los cuartos de final de la Copa Italia, en los que se medirá al ganador del Roma-Torino.

Después de las dudas del Nápoles ante el Cagliari, en un duelo en el que los de Antonio Conte superaron la ronda en la tanda de penaltis, llegó la certeza del Inter en San Siro. Los ‘nerazzurri’ no especularon ante el único equipo vivo hasta ahora de la Serie B, la segunda división del fútbol italiano.

Tres goles en un intervalo de 16 minutos en la primera mitad sentenciaron la victoria, acabaron con las pocas esperanzas del Venecia de Kike Pérez y de Antonio Casas. Entre el minuto 18 y el 30, los goles de Diouf, Pio Esposito y Thuram marcaron el ritmo de un partido si misterio.

No sembró la duda en ningún momento el Venecia y en cuanto se descuidó lo más mínimo permitió una internada de Frattesi por el carril central. El italiano simplemente sirvió a la carrera de un Diouf que ya en un uno contra uno cruzó ligeramente el disparo para abrir el marcador. Los dos siguientes goles, en el 20 y en el 34, fueron fruto de una frontal del área descuidada por los venecianos.

Primero Francesco Pio Esposito, la joya interista, y después Thuram, con dos disparos muy similares, angulados y sin posibilidades para Grandi -bajo palos en el Venecia-, encarrilaron el primer tiempo.

Nada más comenzar la segunda mitad, el propio Thuram firmó el doblete para evidenciar la superioridad de uno de los mejores equipos de Italia, finalista en dos de las últimas tres ediciones de Liga de Campeones. Un gigante contra el humilde Venecia, arrinconado en casi todo momento.

Porque en cuanto el Inter quitó el pie del acelerador, encontró un gol en el minuto 66, en el único tiro a puerta a la portería que defendió Josep Martínez, por primera vez titular y en el campo tras lo sucedido el pasado 28 de octubre, cuando en un accidente chocó con un ciudadano italiano de 81 años en silla de ruedas eléctrica que falleció en el acto.

La reconstrucción del accidente apunta a la no culpabilidad de Martínez y a un movimiento errático del hombre en silla de ruedas como causa del trágico suceso.

Tras semanas de trabajo psicológico por lo sucedido, de apoyo del club y de vuelta a la rutina paulatinamente, el meta valenciano de 27 años volvió a firmar una buena actuación.

La goleada la cerró Bonny con otro tanto desde fuera del área, el tercero de la noche y quizá el más bonito. Cazó un balón botando otra vez suelto en la frontal del área y lo colocó con el exterior en una misma escuadra para sentenciar la victoria y la feliz noche interista.

— Ficha técnica:

5 – Inter de Milán: Martínez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski (Mkhitaryan, m.46), Sucic (Bovo, m.79), Luis Henrique (Cocchi, m.60); Thuram (Bonny, m.60), Pio Esposito (Spinacce, m.79).

1 – Venecia: Grandi; Venturi, Korac, Sidibe (Schingtienne, m.46); Sagrado, Duncan, Bohinen, Lella (Kike Pérez, m.81), Haps (Fila, m.64); Compagnon (Hainaut, m.81) y Casas Marín (Adorante, m.81).

Goles: 1-0, m.18: Diouf; 2-0, m.20: Francesco Pio Esposito; 3-0, m.35: Thuram; 4-0, m.51: Thuram; 4-1, m.66: Sagrado; 5-1, m.76: Bonny.

Árbitro: D. Di Marco. Mostró tarjeta amarilla a Korac (m.45) por parte del Venecia.

Incidencias: encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Italia disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán. EFE