5-0. Manotazo al Marsella

Redacción deportes – El París Saint-Germain sostuvo el liderato de la Ligue 1 tras golear 5-0 en el clásico de Francia al Marsella, que acusó los golpes de Ousmané Dembélé, autor de un doblete y de una asistencia con las que despidió definitivamente a su rival de la pelea por el título.

Antes del inicio del choque, el Marsella tenía una oportunidad para agarrarse a una lejana opción de ganar la Ligue 1. Una victoria en el Parque de los Príncipes habría colocado a los hombres dirigidos por Roberto De Zerbi a una distancia asumible de seis puntos respecto al PSG y a siete del Lens, que hubiera sido el líder.

Pero una derrota era mortal de necesidad, porque doce puntos, los que ya hay de diferencia entre ambos equipos, son prácticamente imposibles de remontar. Solo el Lens, ahora a tres de distancia del PSG, parece el único candidato serio a disputar el título al equipo de Luis Enrique Martínez.

Dembélé fue quien derribó la resistencia del Marsella, que se hundió en el primer tiempo bajo un dominio casi aplastante del PSG. El Balón de Oro pegó dos picotazos que fueron suficientes para encarrilar el marcador. El primero, a los 12 minutos, tras culminar una contra rapidísima entre Barcola y Mendes que acabó con un centro del segundo hacia el corazón del área. Por allí apareció Dembélé, que, a puerta vacía, no falló.

Y el segundo, más cerca del descanso, fue un gol descomunal. El atacante francés se introdujo en el área, dejó atrás a dos rivales y culminó su jugada con un zapatazo imparable que entró por una escuadra de la portería defendida por De Lange.

Fue el premio merecido a su exhibición del acto inicial que pudo cerrar con un triplete al filo del final, pero no acertó con un disparo que rozó un poste de la portería del Marsella.

El equipo de Roberto De Zerbi jamás encontró el camino. Ni siquiera Greenwood y sus 13 goles que lucen en lo más alto de la clasificación de máximos anotadores pudieron hacer frente al ciclón del PSG, con Dembélé a los mandos, que convirtió una victoria en goleada en los segundos 45 minutos.

Primero, con un desafortunado tanto en propia meta de Medina en el minuto 64 y dos después, con una volea espectacular de Kvaratskelia, que acababa de salir al terreno de juego y aprovechó una asistencia, como no, de Dembélé.

Los hombres de Luis Enrique se pegaron un homenaje tremendo. Bailaron a su gran rival y aún se permitieron dos lujos: celebrar el quinto, por medio de Kang-In Lee, y aplaudir el debut de Dro Fernández, la joya que ‘birlaron’ al Barcelona y al que homenajearon antes del partido con cierto recochineo en la cuenta oficial de ‘X’ del conjunto parisino. «Aquí se te quiere», escribió el PSG en un vídeo de su presentación.

Todo salió a pedir de boca para el líder de la Ligue 1. Dembélé firmó un partidazo y recuperó su olfato goleador después de cuatro partidos en el dique seco; el Marsella, su gran rival histórico, dijo adiós al título; y debutó Dro, un proyecto de estrella que espera su turno para explotar.

– Ficha técnica:

5 – París Saint-Germain: Safonov; Zaire-Emery (Lucas Hernández, min. 75), Marquinhos, Pacho, Mendes; Mayulu (Dro, min. 75), Vitinha, Neves; Doué (Kvaratskhelia, min. 62), Dembélé (Gonçalo Ramos, min. 75) y Barcola (Kang-In Lee, min. 68).

0 – Olympique Marsella: De Lange; Weah, Pavard (Abdelli, min. 62), Balerdi, Medina, Emerson; Timber, Hojbjerg; Greenwood (Nadir, min. 79), Nwaneri (Paixao, min. 46) y Gouiri.

Goles: 1-0, min. 12: Dembélé; 2-0, min. 38: Dembélé; 3-0, min. 64: Medina, en propia meta; 4-0, min. 66: Kvaratskelia; 5-0, min. 74: Kang-In Lee.

Árbitro: Willy Delajod. Mostró cartulina amarilla a Vitinha (min. 9) y a Zaire-Emery (min. 59) por parte del París Saint-Germain, y a Emerson (min. 82) y Balerdi (min. 92) por parte del Marsella.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima primera jornada de la Ligue 1 de Francia disputado en el estadio Parque de los Príncipes de París ante unos 45.000 espectadores. EFE