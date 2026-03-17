5-0. El Sporting logra la remontada y acaba con la hazaña europea del Bodo/Glimt

Lisboa – El Sporting logró este martes una remontada que se antojaba difícil en la prórroga y selló su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones con una victoria 5-0 frente al Bodo/Glimt, que puso fin en Lisboa a su hazaña europea tras haber llegado a octavos.

Los locales salieron al campo con un objetivo claro: conseguir la remontada después de caer en la ida 3-0, y demostraron un fútbol diferente al que jugaron en Noruega, más enérgico y dinámico, descansados tras no haber jugado partido este fin de semana en la Liga de Portugal.

De hecho, los locales dominaron el campo y el balón durante todo el partido, generando múltiples ocasiones de gol en la primera parte que se encontraron con la defensa noruega y su portero; y la mala puntería.

La primera amarilla del partido, que marcaría la tónica de tensión entre los jugadores de ambos equipos, llegó apenas seis minutos después del pitido inicial y fue para Blomberg por una falta sobre Araújo.

La ocasión más clara de anotar para los ‘leones’ fue en el minuto 10 cuando el internacional colombiano Luis Suárez, uno de los mayores goleadores de la Liga de Portugal, remató a puerta y Haikin logró parar lo que los aficionados ya cantaban como gol.

No fue la única parada de Haikin, que interceptó todos los disparos que le mandaron los sportinguistas sin darles tregua para adelantarse en el marcador.

La sequía del Sporting terminó en el minuto 34 con un cabezazo de Gonçalo Inácio en el área para rematar un córner con el que los locales se pusieron por delante, manteniendo la esperanza de avanzar en la competición europea.

La mayor oportunidad para los noruegos llegó en el minuto 42 tras un córner que pegó en el larguero.

La segunda parte, pasada por agua ya que empezó a llover en Lisboa, empezó con una amarilla para Hjulmand por una falta sobre Blomberg, tiro libre que Rui Silva paró dejando al Bodo/Glimt sin oportunidad de empate.

El Sporting dominó el balón, presionando al rival en el área y generando oportunidades que no acabaron de cuajar mientras los noruegos no acababan de encontrarse en el campo y perdieron el balón en numerosas ocasiones.

Hasta el minuto 61, en el que un contrataque rápido, sin dejar que la defensa tuviera tiempo a recolocarse, y gracias una gran asistencia de Suárez, Pedro Gonçalves selló el 2-0, provocando la alegría de la grada, que veía cada vez más posible la remontada y clasificación de su equipo.

Con el paso de los minutos, la tensión era cada vez más palpable no solo en la grada del Alvalade, también en el terreno de juego, donde los ‘leones’ sentían la presión por marcar el tercero.

La ocasión perfecta se presentó en el minuto 78 cuando el árbitro pitó un penalti a favor del Sporting tras una falta de Bjørkan que el cafetero Luis Suárez no desaprovechó para igualar la eliminatoria.

El 3-0 en el marcador llevó a los equipos a una prórroga en la que se materializó el sueño de los ‘leones’: en el 92 Maxi Araújo marcó tras una asistencia de Trincao y puso punto final a la revelación de la temporada en la ‘Champions’.

El Bodo/Glimt había logrado vencer al Manchester City, al Atlético de Madrid y al Inter de Milán, pero su sueño europeo acabó este martes en el Alvalade.

Como guinda final, en el tiempo de descuento de la segunda parte de la prórroga, Rafa Nel marcó el quinto gol, con el que quedó claramente demostrada la superioridad de los ‘leones’ en el juego.

Ficha técnica:

5 – Sporting: Rui Silva; Fresneda, Eduardo Quaresma (Zeno Debast, min. 64), Gonçalo Inácio, Araújo (Diomande, min. 110); Hjulmand, Morita (Bragança, min.68); Catamo, Trincao (Faye, min. 110), Pedro Gonçalves (Nuno Santos, min.68), Luis Suárez (Rafael Nel, min. 116).

0 – Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen (Aleesami, min. 106), Bjorkan; Evjen (Bassi, min. 85), Berg, Fet (Auklend, min. 90+1); Blomberg (Määttä, min. 85), Hogh (Helmersen, min. 79) y Hauge (Saltnes, min. 79).

Gol: 1-0, min. 34: Inácio; 2-0, min. 61: Pedro Gonçalves; 3-0, min. 78: Suárez; 4-0, min. 92: Aráujo; 5-0, min. 120+1: Nel.

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza). Amonestó a Blomberg, Hogh, Bassi y Saltnes del Bodo/Glimt y Hjulmand, Fresneda y Santos del Sporting.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Estádio José Alvalade de Lisboa. JS