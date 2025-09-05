5-0. Dos goles de Retegui en una Italia ilusionada con la ‘era Gattuso’

Roma – La aventura de Gennaro Gattuso al frente de la selección italiana comenzó por todo lo alto, con una goleada ante Estonia (5-0) cosechada en la segunda mitad que, además de recomponer la confianza de la ‘Azzurra’ para la clasificación al Mundial 2026, devolvió la ilusión a todo un país que no acude a la gran cita desde 2014.

No tenía otra opción Italia. No tenía mucho margen de maniobra Gattuso, incluso siendo su primer partido. Ganar era obligatorio para evitar el desastre y lo hizo sin paliativos. Ante un rival claramente inferior, pero en un momento delicadísimo de la historia de la ‘Nazionale’.

Dominó sin dificultad. Fue un asedio constante. Aunque Italia volvió a exhibir su gran debe. Le cuesta un mundo hacer gol. Casi una hora de ocasiones al limbo necesitó para poder desbloquearse. A partir del primero, eso sí, cayeron todos seguidos. Una liberación de toda la presión que arrastraba en sus últimos partidos, incapaz de ser decisiva en el último tercio.

Fue valiente Gattuso y alineó a sus dos delanteros titulares, a los dos máximos goleadores de la pasada Serie A. El argentino de ascendencia italiana Mateo Retegui, en su vuelta a Bérgamo, a la que fue su casa la pasada campaña con el Atalanta; y a Moise Kean, ariete de la ‘Fiore’. Entre los dos crearon la mayor parte del peligro durante la primera mitad y entre los dos generaron el primer tanto, el más importante.

Centró Dimarco desde el perfil zurdo, prolongó de Retegui de tacón y Kean definió de cabeza. Ahí Italia, además de dominar, se desató. Y buscó recortar distancias con la diferencia de goles con Noruega, líder del grupo.

Kean buscó el doble, pero el palo se lo impidió. Fue Retegui el que marcó en el minuto 70 el segundo, tras una gran combinación con ‘Jack’ Raspadori, jugador del Atlético de Madrid, encargado de poner el 3-0 apenas dos minutos después, en el 71.

Sentenciado el duelo, Italia no dejó de presionar, de ir a puerta en busca del gol. Tanto que debutó Francesco Pio Esposito, delantero del Inter.

Encontró otros dos tantos el combinado de Gattuso. El doblete de Retegui, de cabeza, celebrado por su antigua afición; y el definitivo y quinto de Bastoni, del Inter pero ex del Atalanta, también de cabeza.

La ‘era Gattuso’ en Italia comenzó todo lo mejor que podía hacerlo. Goleada e ilusión recuperada. Ante Israel, este lunes, será la gran prueba. La ‘Azzurra’ necesita ganar para colocarse segunda y poder apuntar a la clasificación directa al Mundial.

— Ficha técnica:

5 – Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco (Cambiaso, m.66); Barella, Tonali (Locatelli, m.76); Politano (Orsolini, m.76), Kean (Esposito, m.84), Zaccagni (Raspadori, m.66); Retegui.

0 – Estonia: Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi (Tamm, m.80), Kuusk, Saliste; Palumets, Shein (Soomets, m.80); Kristal (Ainsalu, m.61), Kait, Sinyaviskiy (Saarma, m.67); Sappinen (Anier, m.80).

Goles: 1-0, m.58: Kean; 2-0, m.69: Retegui; 3-0, m.71: Raspadori; 4-0, m.89: Retegui; 5-0, m.92: Bastoni.

Árbitro: J. Pinheiro (Portugal). Mostró cartulina amarilla a Bastoni (m.64) por parte de Italia; y a Kristal (m.32), Paskotsi (m.77) por parte de Estonia.

Incidencias: encuentro correspondiente a la tercera jornada de clasificación para el Mundial 2026, disputado en el Gewiss Stadium de Bérgamo (norte Italia). Antes del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria del diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido a los 91 años este jueves. EFE