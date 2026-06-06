5-0. Doku y Bélgica, lanzados hacia el Mundial

Redacción deportes.- Una goleada liderada por Jeremy Doku, el desbordante extremo del Manchester City, lanzó este sábado a la selección de Bélgica no sólo hacia el triunfo por 5-0 contra Túnez, sino hacia su estreno en el Mundial 2026 del próximo 15 de junio ante Egipto, tras un triunfo incontestable en una prueba convincente en Bruselas.

Los dos primeros goles fueron once contra once. Primero marcó Leandro Trossard el 1-0 en el minuto 28 y después añadió Charles De Keteleare el 2-0 en el 52.

Los otros tres tantos fueron en superioridad numérica de los ‘Diablos Rojos’, que anotaron el 3-0 por medio de Kevin de Bruyne, el 4-0 de Dodi Lukebakio y el 5-0 de Nicolas Raskin desde la expulsión por doble amarilla del tunecino Ismael Gharbi en adelante.

Con Eden Hazard como espectador en las gradas, el partido lo rompió Doku, entre el entusiasmo de la afición con cada regate suyo. Su pase a Trossard abrió el marcador antes de la media hora.

Después, Youri Tielemans centró en el 2-0 para el cabezazo de De Keteleare, que jugó como hombre más adelantado, ya en el inicio del segundo tiempo.

La inferioridad numérica de Túnez amplificó la diferencia entre ambos conjuntos, antes de la goleada. Doku volvió a asistir en el 3-0 a De Bruyne, claramente vigente en Bélgica, en la dirección hacia la titularidad en el estreno ante Egipto y más allá.

Los goles de Lukebakio, que entró en el minuto 74 por Trossard, y Raskin, en el 80 por De Bruyne, redondearon al 5-0.

También hubo minutos para Matías Fernández-Pardo, que ya jugó también en la victoria del pasado 2 de junio por 0-2 ante Croacia y entró en el 74 por Doku, igual que Axel Witsel, incrustado como central. Romelu Lukaku jugó más. Desde el minuto 66.

Bélgica está encuadrada en el grupo G del Mundial 2026, junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda, mientras que Túnez compite en el F, con Países Bajos, Japón y Suecia. EFE