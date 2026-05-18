44 mil hectáreas

Cifra del día44 mil hectáreasPor: Proceso Digital18 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes CalienteAsesinan a dos hombres en Catacamas NacionalesCopeco reporta sismo de magnitud 4.0 a 138 kilómetros de La Virtud, Lempira Gabriel LevyLos Doctorados pierden sus empleos por culpa de la IA MetrópoliCervecería Hondureña impulsa el reciclaje de vidrio con Mega Centro de Acopio en Ocotepeque Al DíaTrump dice que sus aliados le pidieron retrasar el ataque a Irán «dos o tres días»