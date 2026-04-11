430 personas

Cifra del día430 personasPor: Proceso Digital11 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión han perdido la vida en accidentes viales en este 2026 en Honduras. Noticias recientes InternacionalesTrump afirma que comenzó el proceso de limpieza de minas en el estrecho de Ormuz InternacionalesEl papa urge a la paz a los gobernantes: «¡Deténganse! ¡Siéntense en mesas de mediación! SaludSecretaría de Salud recibe más de 780 mil dosis de vacunas NacionalesHonduras registra 430 muertos por accidentes viales en 2026 DeportesAlcaraz acude a la cita con Sinner: final, título y el número uno en juego