42 grados en Valle y Choluteca, temperaturas cálidas en todo el territorio

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales informó que este martes continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas elevadas que alcanzarán hasta los 42 grados centígrados en los departamentos de Valle y Choluteca.
El pronosticador Will Ochoa detalló que, durante la tarde, el viento del noreste y este transportará humedad desde el mar Caribe, mientras que la brisa del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica aislada en sectores de la región oriental, sur occidente y centro del país.
Asimismo, se indicó que el país se encuentra en fase de luna nueva y que el oleaje en el litoral Caribe y el golfo de Fonseca se mantendrá entre dos y cuatro pies.
La salida del sol se registró a las 5:21 de la mañana y la puesta será a las 6:10 de la tarde.
Temperaturas por departamento
Los registros más altos se esperan en:
Valle: máxima de 42 grados y mínima de 26.
Choluteca: máxima de 42 grados y mínima de 28.
Santa Bárbara: máxima de 38 grados y mínima de 24.
La Paz y Comayagua: máximas de 36 grados.
Mientras tanto, las temperaturas más frescas se reportarán en Intibucá, con una máxima de 28 grados y mínima de 14.
El detalle completo por departamento es el siguiente:
Lempira: máxima 35, mínima 21.
Ocotepeque: máxima 35, mínima 21.
Olancho: máxima 35, mínima 24.
Santa Bárbara: máxima 38, mínima 24.
Valle: máxima 42, mínima 26.
Yoro: máxima 35, mínima 20.
El Paraíso: máxima 32, mínima 19.
Francisco Morazán: máxima 32, mínima 20.
Gracias a Dios: máxima 33, mínima 27.
Intibucá: máxima 28, mínima 14.
Islas de la Bahía: máxima 33, mínima 27.
La Paz: máxima 36, mínima 20.
Atlántida: máxima 33, mínima 24.
Choluteca: máxima 42, mínima 28.
Colón: máxima 34, mínima 26.
Comayagua: máxima 36, mínima 21.
Copán: máxima 35, mínima 20.
Cortés: máxima 35, mínima 24.
Siempre se recuerda a toda la población mantenerse hidratada, y no exponerse a los rayos directos del sol. LB