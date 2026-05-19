42 grados en Valle y Choluteca, temperaturas cálidas en todo el territorio

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales informó que este martes continuarán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio hondureño, con temperaturas elevadas que alcanzarán hasta los 42 grados centígrados en los departamentos de Valle y Choluteca.

El pronosticador Will Ochoa detalló que, durante la tarde, el viento del noreste y este transportará humedad desde el mar Caribe, mientras que la brisa del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica aislada en sectores de la región oriental, sur occidente y centro del país.

Asimismo, se indicó que el país se encuentra en fase de luna nueva y que el oleaje en el litoral Caribe y el golfo de Fonseca se mantendrá entre dos y cuatro pies.

La salida del sol se registró a las 5:21 de la mañana y la puesta será a las 6:10 de la tarde.

Temperaturas por departamento

Los registros más altos se esperan en:

Valle: máxima de 42 grados y mínima de 26.

Choluteca: máxima de 42 grados y mínima de 28.

Santa Bárbara: máxima de 38 grados y mínima de 24.

La Paz y Comayagua: máximas de 36 grados.

Mientras tanto, las temperaturas más frescas se reportarán en Intibucá, con una máxima de 28 grados y mínima de 14.

El detalle completo por departamento es el siguiente:

Lempira: máxima 35, mínima 21.

Ocotepeque: máxima 35, mínima 21.

Olancho: máxima 35, mínima 24.

Santa Bárbara: máxima 38, mínima 24.

Valle: máxima 42, mínima 26.

Yoro: máxima 35, mínima 20.

El Paraíso: máxima 32, mínima 19.

Francisco Morazán: máxima 32, mínima 20.

Gracias a Dios: máxima 33, mínima 27.

Intibucá: máxima 28, mínima 14.

Islas de la Bahía: máxima 33, mínima 27.

La Paz: máxima 36, mínima 20.

Atlántida: máxima 33, mínima 24.

Choluteca: máxima 42, mínima 28.

Colón: máxima 34, mínima 26.

Comayagua: máxima 36, mínima 21.

Copán: máxima 35, mínima 20.

Cortés: máxima 35, mínima 24.

Siempre se recuerda a toda la población mantenerse hidratada, y no exponerse a los rayos directos del sol. LB