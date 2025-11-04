spot_imgspot_img
Cifra del día

40 millones de lempiras

Por: Proceso Digital

diarios en pérdidas registra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las que oscilan entre un 34 y 36 %, “las más altas de la región”. El resto de los países andan entre 12 y 15 %.

