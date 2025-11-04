40 millones de lempiras

Cifra del día40 millones de lempirasPor: Proceso Digital4 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión diarios en pérdidas registra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las que oscilan entre un 34 y 36 %, “las más altas de la región”. El resto de los países andan entre 12 y 15 %. Noticias recientes PolíticaEl general Roosevelt se empecina en unas FFAA desobedientes y deliberantes Al DíaEl huracán Melissa dejó, entre «cuantiosos» daños, 76.689 viviendas afectadas en Cuba Al DíaTrump llama «absurda» orden federal que le obliga asignar fondos a programa alimentario MetrópoliBAC es reconocido por 19 años como empresa socialmente responsable tras generar impacto positivo en personas, comunidades y el planeta Metrópoli¡Activa Tu Modo Gamer con Malteadas Sula!