4-5. Los Dodgers completan una remontada épica y firman su doblete en la Serie Mundial

Toronto (Canadá) – Los Ángeles Dodgers se coronaron este sábado campeones de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo en un desenlace que mezcló pirotecnia y épica con un resultado de 4-5.

Todo se aclaró en la segunda entrada extra del séptimo partido contra los Azulejos de Toronto en el que el venezolano Miguel Rojas conectó el jonrón del empate y Will Smith, el del título.

Los Azulejos lo tenían ganado al llegar a la octava entrada arriba 4-2, pero unos cuadrangulares de Max Muncy y de Miguel Rojas cambiaron la historia del partido del Rogers Centre de Toronto.

En la segunda entrada extra, Will Smith entregó a la franquicia angelina el primer doblete en una Serie Mundial desde que lo lograran los Yanquis de Nueva York entre 1998 y 2000.

Smith disparó un jonrón que rompió el empate en la undécima entrada y el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien a la postre fue proclamado el mejor jugador de la Serie, dominó al salir en rol de lanzador de relevo.

Con este triunfo, los Dodgers (4-3) sumaron su noveno campeonato en las Grandes Ligas (1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020, 2024 y 2025) y se convierten en el primer equipo en repetir el título de la Serie Mundial desde los Yanquis de Nueva York de 1998 a 2000.

Smith se convirtió en el héroe de los Dodgers, tras el jonrón del venezolano Miguel Rojas, que igualó las acciones en la novena entrada y evitó la derrota de los vigentes campeones de la MLB.

Yamamoto (3-0) lanzó 2.2 episodios en blanco y ganó su tercer juego de este Clásico de Otoño.

Los Azulejos se ilusionan

En el partido, Bo Bichette rompió el hielo en el tercer episodio, cuando con el dominicano Vladimir Guerrero Jr. y George Springer corriendo en las bases, detonó su bate contra un lanzamiento de Shohei Ohtani, que llevó la esférica por encima de la pared, para colocar tres carreras en el marcador por los Azulejos (3-0).

Los Dodgers respondieron con una carrera (3-1) en la parte alta de la cuarta entrada, cuando llenaron las bases ante el veterano derecho Max Scherzer, y el dominicano Teoscar Hernández conectó una línea que el jardinero central Daulton Varsho atrapó lanzándose de cabeza, lo que permitió que Smith avanzara hasta la registradora.

En la parte baja de ese cuarto capítulo, el relevista Justin Wrobleski le propinó un pelotazo a Giménez, lo que desencadenó una discusión que provocó que las bancas de ambos equipos saltaran al terreno, lo que detuvo el partido por espacio de 10 minutos.

Los Dodgers se acercaron (3-2) en el sexto episodio, cuando Edman conectó un elevado de sacrificio al prado central ante los envíos del derecho Chris Bassitt, empujando a Mookie Betts.

Los Azulejos devolvieron el golpe en el cierre de esa misma sexta entrada, cuando el Giménez disparó un batazo de dos bases ante Tyler Glasnow, para remolcar a Ernie Clement y devolver la ventaja de dos carreras (4-2) al conjunto de Toronto.

El venezolano Rojas cambia el panorama

Los campeones de MLB no bajaron la guardia y volvieron a la carga en el octavo episodio, colocando su desventaja en una vuelta (4-3) por cuadrangular por el jardín derecho de Max Muncy frente a los lanzamientos del novato Trey Yesavage.

El venezolano Miguel Rojas silenció por completo el Roger Centre en la novena entrada, cuando con uno fuera, despachó jonrón ante Jeff Hoffman para igualar el marcador (4-4).

En el cierre del noveno, los Azulejos llenaron las bases con un out, pero Yamamoto obligó a Varsho a fallar con rodado al segunda base Rojas, quien retiró al corredor en el plato, y luego Clement fue víctima de una gran atrapada del cubano Andy Pagés, quien logró quedarse con la pelota, con todo y que chocó con el puertorriqueño Kiké Hernández en la barda del jardín izquierdo.

Los Dodgers también llenaron las almohadillas con uno fuera en la décima, pero el dominicano Seranthony Domínguez retiró a Pagés y Hernández para dejar las acciones igualadas.

Los actuales campeones rompieron el empate en el undécimo episodio con el jonrón de Smith luego de dos outs ante Shane Bieber.

En el cierre de la undécima entrada, los Azulejos colocaron el empate en la antesala, con un out, pero Yamamoto dominó al mexicano Alejandro Kirk con rodado para eliminación doble para terminar el encuentro y decretar la victoria de los Dodgers.

Ohtani, quien tomó la pelota para abrir el encuentro, fue atacado con cinco imparables y tres carreras en apenas 2.1 episodios sobre el montículo, en los que ponchó a tres bateadores.

La derrota fue para Bieber (1-1), al permitir el jonrón de Smith. EFE