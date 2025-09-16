4-4. Vlahovic resucita a la ‘Juve’

Roma – Un jugador casi desterrado en verano, castigado por una afición al negarse a abandonar el club y sin oferta de renovación a una temporada de terminar su contrato resucitó a la ‘Juve’ en la primera jornada de la Liga de Campeones. Dusan Vlahovic, con dos goles, una asistencia en la segunda mitad y tiempo añadido de escándalo amarró este martes el empate ante un Borussia Dortmund (4-4) que en el minuto 94 ganaba por dos goles.

En algunas ocasiones, cuando el caos se apodera de los partidos, aparecen determinados jugadores. En este caso, fue Vlahovic el que provocó el desorden en un partido casi cerrado, en un duelo en el que Adeyemi descosió en la segunda mitad a una ‘Juve’ que demostró ser, sobre todo, resiliente, resistente, orgullosa y con un espíritu combativo del que hace no mucho adolecía.

Es la principal característica de la ‘Juve’ de Tudor. Lo pelea todo, cree más que nadie. Porque en realidad, en el resto, es un equipo al que le queda mucho por trabajar. Sólo en los dos últimos partidos encajó un total de 7 goles. Los 3 primeros ante el Inter. Los otros 4 ante el Dortmund. Todos en casa. Y lo curioso es que ganó el primer duelo y empató el segundo.

Gran protagonismo es, sin duda, el de Vlahovic, que casi apartado en el inicio ha conseguido darle la vuelta de manera total a la situación y es un jugador importante cuando nadie lo esperaba, casi ni él mismo. Fue suplente de un partido en el que entró justo después del primer tanto del Dortmund, como antídoto al primer zarpazo de Adeyemi, goleador en el minuto 52 con un zurdazo cruzado desde la frontal en la primera ocasión que tuvo de armar la pierna con claridad.

Entró el ariete serbio al campo y la ‘Juve’ se activó. Yildiz, motor incansable del equipo, rubricó el empate en una noche especial para él. Porque las comparaciones con Del Piero se agigantaron cuando el año pasado hizo, ante el PSV, un gol idéntico al que hizo la leyenda ‘bianconera’ ante el Dortmund en Liga de Campeones en 1995. Y porque ahora lo replicó, de nuevo, ante el mismo rival. Zapatazo a la escuadra desde el perfil diestro. Cábalas y más cábalas entre ambos.

Duró muy poco la alegría en el estadio juventino, que apenas tuvo tiempo de rememorar aquellos tiempos. Menos de un minuto, en concreto, cuando Adeyemi volvió a aparecer en escena para asistir a Nmecha, que firmó otro gol desde fuera del área, el tercero de la noche.

El partido era un ida y vuelta. Y era el turno de la ‘Juve’. Solo dos minutos después de encajar el mazazo, los dos protagonistas se encontraron en el campo. Minuto 67, pase en profundidad de Yildiz, definición de Vlahovic con la derecha, de delantero puro. De jugador con peso, con la confianza que tantos años le ha faltado. Empate a dos y partido abierto.

Se asentaron los equipos, pero entre el debut de Jobe Bellingham en máxima competición continental y el palo de Yildiz, un error en salida de Khphren Thuram desembocó en el tanto de Yan Couto. Un visto y no visto que puso el partido con 2-3, que obligó a la ‘Juve’ a volcarse arriba y que provocó, indirectamente, la contra del 2-4 final, lanzada por Adeyemi y finalizada por Bensebaini desde los once metros por el penlati provocado por mano de Kelly.

Minuto 93 y con sólo 3 más por jugarse el Borussia Dortmund tenía el partido en su mano. Hasta que a Vlahovic le dio por resucitar a la ‘Juve’ en su gran noche reivindicativa, en su nueva carta de presentación, en su mensaje a la grada para decir que sigue siendo importante. Remate directo al centro lateral de Kalulu en el minuto 94. Centro con la derecha en el 96 para el remate de Kelly. Así, entre Yildiz y, sobre todo, Vlahovic, la ‘Juve’ sobrevivió en casa en el primer partido de Liga de Campeones. Ante un Dortmund que lamentó no haber sido más eficiente para mantener tres puntos que tuvo en su mano.

— Ficha técnica:

4 – Juventus Turín: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie (Joao, Mario, m.60), Koopmeiners (Locatelli, m.68), Thuram, Cambiaso; Openda (Adzic, m.69), Yildiz (Zhegrova, m.87); Jonathan David (Vlahovic, m.60).

4 – Borussia Dortmund: Kobel; Svensson, Bensebaini, Anton, Ryerson, Y. Couto; Nmecha (Bellingham, m.71), Sabitzer; Beier (Brandt, m.71), Adeyemi; Guirassy (Gross, m.92).

Goles: 0-1, m.53: Adeyemi; 1-1, m.64: Yildiz; 1-2, m.65: Nmecha; 2-2, m.67: Vlahovic; 2-3, m.75: Couto; 2-4, m.86: Bensebaini; 3-4, m.94: Vlahovic; 4-4, m.96: Kelly

Árbitro: Francois Letexier (Francia). Mostró tarjeta amarilla a por parte del Juventus Turín; y a Anton (m.42) por parte del Borussia Dortmund.

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Juventus Stadium de Turín (norte Italia). EFE