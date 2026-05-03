4-2. El Barça, a la final de la Champions femenina por séptima vez

Barcelona – El Barça jugará el 23 de mayo en Oslo (Noruega) ante el OL Lyonnes su séptima final de la Liga de Campeones, sexta consecutiva, tras superar en la vuelta de semifinales al Bayern de Múnich (4-2) (1-1 en la ida), con dos goles de Alexia Putellas y uno de Salma Paralluelo y de Ewa Pajor, respectivamente.

El partido lo encaró muy bien el equipo de Pere Romeu (2-1) y 4-1 en el minuto 58, pero reaccionó el Bayern con un tanto de Harder en el 78, que también vio cómo se le anuló otro en el 89 por una falta previa.

Será la cuarta final entre las azulgranas y las lionesas, con dos victorias par las francesas (18-19 (4-1) y 21-22 (3-1) y una para el Barça (23-24 (2-0). Se da la circunstancia que el OL Lyonnes está entrenado por Jonatan Giráldez, exentrenador del Barça y que fue sustituido en el cargo por Pere Romeu.