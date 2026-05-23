4-2. Despedidas, fin de temporada y elecciones a la vista

Madrid.– El Santiago Bernabéu acogió un último partido de Liga en el que el resultado fue lo de menos. El Real Madrid venció 4-2 al Athletic Club, pero el ojo estaba puesto en las despedidas de Dani Carvajal, David Alaba, especialmente, y también del visitante Ernesto Valverde, además de unas más que posibles elecciones a la presidencia del club por primera vez en 20 años.

Último partido de la temporada para el Real Madrid. En casa y después de una campaña sin títulos que se ha llevado por delante el trabajo de dos entrenadores. Xabi Alonso se marchó en enero y Álvaro Arbeloa hará lo propio para dejar paso a José Mourinho… si Florentino Pérez vuelve a ser elegido presidente del club.

Una incógnita que el propio Florentino se encargó de poner sobre la mesa en su comparecencia ante los medios de comunicación del pasado 12 de mayo. A pesar de tener asegurado el cargo hasta enero de 2028, convocó elecciones anticipadas en un órdago a ver si alguien era capaz de batirle. Y, de momento, le ha salido un opositor por primera vez en 20 años.

A la espera de que la junta electoral ratifique, o deniegue, sus documentos, Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, ha cumplido con los pasos para ser candidato. Y este sábado se dio su primer baño de masas a su entrada al Santiago Bernabéu por la puerta 65. Ataviado con camiseta y bufanda del club.

Una campaña electoral y fecha de elecciones que se sabrán el domingo, después de finalizar una temporada de incendios internos en el vestuario del Real Madrid y que acaba con la despedida del último jugador de una etapa histórica del conjunto blanco, de las seis Ligas de Campeones en diez años.

Dani Carvajal disputó este sábado su último partido como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Con una asistencia, en un pase largo a la espalda de la defensa del Athletic Club, a otro canterano, Gonzalo García, para el 1-0 en el minuto 13 de partido.

De poner la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto a Alfredo di Stéfano a sumar 27 títulos -el que más, detrás del croata Luka Modric- en 13 temporadas en el primer equipo. Sexta temporada consecutiva en la que el primer capitán del Real Madrid abandona el club. Sintomático.

Vacío de liderazgo de cara a la próxima temporada que no parece poder asumir el francés Kylian Mbappé. De nuevo, el jugador más pitado por parte de la afición madridista. Cada vez que tocó el balón e intensificado en las ocasiones que falló, hasta su gol, en un partido en el que, sin el brasileño Vinícius Junior, ausente por motivos personales, volvió a la posición en la que despuntó en la élite: extremo izquierdo.

Marcó el inglés Jude Bellingham para sumar su noveno tanto en una temporada irregular en la que no encontró su sitio.

Un 2-0 en un partido plácido, intrascendente como se demostró en el ritmo, en el que Gorka Guruzeta redujo distancias justo antes del descanso, pero no aumentaron las revoluciones.

Es más, Mbappé se encargó de callar los pitos y cualquier esperanza de reacción del Athletic Club con un disparo desde la frontal en el minuto 50 que superó a Alex Padilla y que le aseguró ser máximo goleador de Liga por segunda temporada consecutiva. Pleno desde que juega en España.

Con el 3-1, turno de las despedidas. El austriaco David Alaba primero, saliendo del campo en el minuto 69, y, sobre todo, Dani Carvajal, en el 82, que se marchó del terreno de juego del Santiago Bernabéu por última vez con la camiseta del Real Madrid con una ovación de dos minutos y en un pasillo formado por compañeros y rivales.

Entre lágrimas, Carvajal dijo adiós al club de su vida, tras 23 años -diez en la cantera y 13 en el primer equipo- y convertido en leyenda del club.

Momento de espera para los homenajes postpartido en el que Brahím Díaz e Iñaki Williams cerraron el partido con sus goles en una noche de despedidas en un Bernabéu que también fue testigo del último partido de Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club.

— Ficha técnica

4 – Real Madrid: Courtois; Carvajal (Manu Serrano, m.82), Asencio, Alaba (Huijsen, m.69), Carreras; Valverde, Bellingham (Ceballos, m.74) Thiago Pitarch; Mastantuono (Arda Güler, m.74), Gonzalo (Brahim Díaz, m.74) y Mbappé.

2 – Athletic Club: Alex Padilla; Yeray (Gorosabel, m.46), Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Jaureguizar (Mikel Vesga, m.85), Ruiz de Galarreta (Lekue, m.60); Unai Gómez (Rego, m.60), Robert Navarro, Iñaki Williams; y Guruzeta (Izeta, m.74).

Goles: 1-0, min. 13: Gonzalo; 2-0, min. 40: Bellingham; 2-1, m.46+: Gorka Guruzeta. 3-1, m.50: Mbappé. 4-1: Brahim Díaz, m.88. 4-2: Iñaki Williams, m.91.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Thiago Pitarch (m.4) y a Jude Bellingham (m.20) por parte del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante unos 80.000 espectadores. Dani Carvajal y David Alaba disptuaron su último partido como jugadores del Real Madrid, mientras que Ernesto Valverde dirigió su último encuentro como técnico del Athletic Club. EFE/ir