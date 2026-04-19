4-1. Platense gana a Lobos con ‘hat trick’ de Solani

Tegucigalpa – Los tiburones del Platense derrotaron 4-1 a los Lobos de la UPN con triplete de Solani Solano en la continuación de la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga Nacional.

En el juego disputado en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés, los dirigidos por Raúl Cáceres tuvieron que darle vuelta al marcador que perdían 0-1 con anotación del ariete Kilmar Peña desde los cuatro minutos del primer tiempo.

“Hat Trick” de Solani Solano (39‘, 67‘ y 80’) y Gio Puerto rubricaron la goleada selacia en la tarde soleada del puerto.

El referí Jefferson Escobar acudió varias veces al video arbitraje, pero aún así en la última acción mantuvo la decisión de penal a favor de Platense en un claro clavado de Puerto. La jugada fue convertida por el mismo ariete porteño.

La jornada comenzó el sábado con los juegos Génesis 0-1 Marathón y Choloma 1-3 Olimpia. Cierra la fecha este mismo domingo con los encuentros Motagua-Juticalpa y Olancho-Victoria. JS