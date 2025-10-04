4-1. Lautaro destroza al invicto Cremonese

Roma – El argentino Lautaro Martínez alargó este sábado su gran momento de forma y firmó un tanto en la goleada del Inter de Milán ante el Cremonese (4-1) que le aupó al quinto puesto del ránking de máximos goleadores de la historia del club ‘nerazzurro’.

Lautaro suma y sigue. Son ya cuatro goles en los últimos tres partidos. Un total de 158 en toda su carrera como interista, una marca que iguala la de Luigi Cevenini. En el horizonte, como próxima víctima en la clasificación, está la marca de 161 goles del mítico Sandro Mazzola.

Suyo fue el primer gol en la victoria ante el Cremonese, equipo que llegó a San Siro con el sorprendente cartel de invicto, ganador en la primera jornada en el mismo escenario ante un Milan que ahora es líder con 12 puntos, los mismos en realidad que Roma, Nápoles e Inter. Roma y Nápoles tienen que jugar todavía.

Seis minutos tardó en hacer daño por cuarta vez en los últimos siete días, semana perfecta para él. Gol ante el Cagliari, doblete ante el Slavia Praga en Liga de Campeones y otra diana ante el Cremonese, colocado perfectamente en la contra que montó en un momento el Inter con Barella robando y lanzando a Bonny al espacio y Lautaro rematando desde el punto de penalti. Tres toques y un gol.

Abierta la veda en San Siro, el Inter se divirtió al ritmo de Bonny. El francés, pupilo de Cristian Chivu ya en el Parma la pasada campaña, aprovechó la baja de Thuram para presentar candidatura a la titularidad. Un gol y otras dos asistencias, presente en todos los goles del duelo.

El suyo fue de cabeza a pase de Dimarco, veloz para atacar el primer palo y adelantarse a la salida de Silvestri justo antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, se encargó de repartir el resto de goles. Primero a Dimarco, que recibió en la frontal y definió con un zapatazo para el 3-0. Y después a Barella, al que esperó paciente para servir en profundidad y dejar medio hecho el 4-0.

Al Inter, ganador de los últimos cinco partidos, ya con la máquina engrasada tras un inicio dubitativo, le faltó solo cumplir el objetivo de dejar a cero su puerta, esta vez defendida por el suizo Yann Sommer. En el minuto 87, Bonazzoli, exjugador interista, remató de cabeza al segundo palo tras una mala salida de los locales para dejar el 4-1 final.

— Ficha técnica:

4 – Inter de Milán: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto, m.61); Dumfries (Luis Henrique, m.54), Frattesi, Barella, Mkhitaryan (Diouf, m.75), Dimarco; Bonny (Francesco Pio Esposito, m.61) y Lautaro Martínez (Sucic, m.75).

1 – Cremonese: Silvestri; Ceccherini (Faye, m.58), Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini (Barbieri, m.75), Bondo, Grassi, Pezzella; Franco ‘Mudo’ Vázquez (Vardy, m.58), Sanabria (Bonazzoli, m.59), Johnsen (Vandeputte, m.46).

Goles: 1-0, m.6: Lautaro; 2-0, m.38: Bonny; 3-0, m.55: Dimarco; 4-0, m.57 Barella; 4-1, m.87: Bonazzoli.

Árbitro: E. Feliciani. Mostró tarjeta amarilla a Sucic (m.84) por parte del Inter de Milán; y a Pezzella (m.86) por parte del Cremonese.

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Serie A disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia). EFE