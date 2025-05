4-0. Maravilla de Sorloth, rutina de ‘Champions’

Madrid – Lanzado por la pegada demoledora y el festival goleador del noruego Alexander Sorloth, con tres goles antes del minuto 11 y otro más a la media hora, el Atlético de Madrid selló su clasificación para la Liga de Campeones, una rutina con Diego Simeone, ya por las trece temporadas, con una victoria imparable (4-0) ante una Real Sociedad menor, sobrepasada de principio a fin, alejada de Europa de forma abrupta, pero casi previsible.

Nadie imaginó tanta diferencia ni tan rápida en el encuentro en el Metropolitano, preparado el conjunto rojiblanco y el blanquiazul para un pulso más sostenido que reventó el delantero noruego, justo cuando se ha ganado la titularidad, pero no del todo. En Vitoria fue suplente, con Griezmann de titular. Este sábado reclamó su sitio. Es suyo.

Su exhibición fue esplendorosa. Una secuencia de golpes casi inmediatos, no sólo por contundencia, sino también por precisión y talento, capaz, por ejemplo, de marcar el 1-0 al primer toque, botando, con una volea incontestable con la izquierda tras un pase desde la derecha de Pablo Barrios, cuya liberación cuando juega Koke lo hace bastante mejor.

En el minuto 6 y 49 segundos anotó el 1-0. En el 10:46 logró el 3-0, cuando quedó un balón suelto dentro del área. Jon Martín despejó contra Zubimendi. Sorloth, atento por allí, soltó otra volea, también con la izquierda, mucho más cómoda, a tres metros del portero Álex Remiro. No tuvo el portero posibilidad de evitarlo. Un desastre para la Real Sociedad.

Entre medias, al minuto 9 y 26 segundos, Sorloth también había hecho el 2-0. Un golazo. El pase de Lino lo activó hacia delante. Fue un gol distinto a los otros. Una demostración de que no es simplemente un rematador de área. Que también tiene clase, regate y tiro desde lejos. Primero una bicicleta, después otro zurdazo, esta vez raso, desde lejos, cruzado al otro poste, capaz de sobrepasar a Remiro con una precisión milimétrica.

El partido lo zanjó Sorloth contra su exequipo. En 10 minutos. Tan rápido y de una forma tan contundente. Tan inusual del fútbol moderno, siempre al detalle, más aún en un duelo contra un equipo como la Real Sociedad, por mucho que su recorrido por este curso, por el último de Imanol Alguacil en su banquillo, sea un tránsito casi agónico hasta el final.

La Real Sociedad fue un fantasma en el Metropolitano. Un retrato de varias de sus fases de este curso, desbordado, sin soluciones, expuesto, terrible en su defensa y apabullado por el atacante noruego, al que descubrió por primera vez el conjunto donostiarra para traerlo a LaLiga española procedente del Leipzig. Después fue al Villarreal…

Y ahora al Atlético, con el que no entendió del todo su suplencia en buena parte de la temporada, se rebeló contra esa situación con goles y goles desde el banquillo (el mejor de las grandes ligas europeas en ese sentido) y entró en el once demasiado tarde, justo cuando ya no le quedaba nada que competir al equipo hasta el Mundial de Clubes, dentro de la transición a la suplencia de Griezmann, hasta hace poco intocable para Simeone.

No se quedó ahí Sorloth, que marcó el 4-0 a la media hora. Otra vez, con la izquierda. En concreto, en el minuto 29 y 29 segundos para ser el segundo futbolista en anotar cuatro goles en la primera media hora de un partido de la historia de LaLiga. El único hasta este sábado había sido Mundo, con el Valencia, el 5 de octubre de 1941, también ante la Real Sociedad. El ‘poker’ más reciente en el Atlético era en 2018 de Griezmann, al que releva ahora en esa estadística y en la alineación titular. El noruego ya suma 21 goles.

Y diecisiete de ellos corresponden a la Liga. En ese torneo, ha superado a Julián Alvarez. Aún tiene más mérito todo lo hecho este sábado por Sorloth y el Atlético, por primera vez en toda la temporada sin su jugador más diferencial sobre el terreno. El atacante campeón del mundo con Argentina, autor de 27 dianas este curso, estaba sancionado.

Desfigurada la Real Sociedad desde el minuto 1, Imanol Alguacil cambió a dos al descanso, a dos de sus figuras: Mariezkurrena entró por Oyarzabal y Zubeldia regresó a la competición por Take Kubo. Toda la segunda parte para cambiar la imagen descorazonadora del primer tiempo. También para no encajar más goles. Ç

Ya eran cuatro. Y no llegó el quinto, a los cuatro minutos de la reanudación, porque el larguero repelió el remate de Sorloth, en una acción casi idéntica al 1-0. No había aprendido la Real Sociedad de lo sucedido antes. Después, Mariezkurrena probó a Jan Oblak, que también compite este final de Liga no sólo por ser el portero menos goleado, sino por serlo por sexta vez. No lo ha conseguido nadie a lo largo de la historia.

Al minuto 67, Simeone movió el banquillo. Dio entrada a Griezmann, pero no quitó a Sorloth. Apenas siete minutos después sí reemplazó a la figura del partido, que puso en pie el Metropolitano, aclamado como hace tiempo no se recuerda a un jugador, en su camino hacia el vestuario. Su exhibición goleadora fue impresionante. Su recambio, Correa, dispuso de la última ocasión. Remiro le negó el 5-0.

– Ficha técnica:

4 – Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Javi Galán; Giuliano (Griezmann, m. 67), De Paul (Gallagher, m. 74), Koke, Barrios (Molina, m. 55), Lino (Lemar, m. 67); Sorloth (Correa, m. 74).

0 – Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Aguerd, Javi López; Kubo, Zubimendi (Olasagasti, m. 74), Sucic (Turrientes, m. 62), Pablo Marín; Take Kubo (Zubeldia, m. 46), Oyarzabal (Mariezkurrena, m. 46) y Barrene (Sergio Gómez, m. 55).

Goles: 1-0, m. 7: Sorloth. 2-0, m. 10: Sorloth. 3-0, m. 11: Sorloth. 4-0, m. 30: Sorloth.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Barrene (m. 55).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 59.612 espectadores. JS