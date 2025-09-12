4-0. Greenwood amenaza al Real Madrid

Redacción deportes – El Marsella, primer rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, firmó una plácida victoria frente al Lorient (4-0) marcada por la expulsión de Darlin Yongwa a los diez minutos y por la excelente actuación de Mason Greenwood, autor de un tanto y una asistencia.

Greenwood es la figura clave del Marsella y el jugador que deberán vigilar los hombres de Xabi Alonso el próximo martes en el estadio Santiago Bernabéu. El ex jugador del Getafe ha comenzado el curso como un cohete y sus números no pasan desapercibidos en la Ligue 1.

De momento, acumula tres asistencias y dos goles en las cuatro primeras jornadas en las que su equipo, sin embargo, se ha mostrado irregular. Antes del inicio del choque frente al Lorient, acumulaba dos derrotas y una victoria. Necesitaba ganar para recuperar el pulso y su rival, en puestos de descenso, era, a priori, una más que probable víctima del Marsella.

Yongwa hizo aún las cosas más fáciles para el equipo dirigido por Roberto De Zerbi, que muy pronto disfrutó de la opción de jugar con un hombre más por la expulsión del jugador del Lorient tras derribar dentro del área al panameño Michael Murillo.

Greenwood no falló desde los once metros y abrió el marcador con un disparo a la derecha del guardameta Yvon Mvogo. Fue el inicio de su exhibición de ocasiones, frustradas por Mvogo con buenas intervenciones. Sin embargo, no pudo evitar el segundo tanto, un cabezazo de Benjamin Pavard tras un córner lanzado por el mismo Greenwood.

Antes del descanso, Angel Gomes aumentó la renta; y casi al final, Nayef Aguerd cerró el marcador para el Marsella, que jugó de inicio sin jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emile Hojbjerg o Arthur Vermeeren. El 4-0 final, con Greenwood como protagonista de casi todas las jugadas, calmó el mal inicio del cuadro francés a pocos días del partido frente al Real Madrid. EFE