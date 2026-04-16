4-0. Emery arrasa hacia semifinales

Londres – No duró mucho la incertidumbre sobre la presencia del Aston Villa en semifinales de la Europa League. Después del 1-3 de la ida en Italia, los de Unai Emery golearon en la primera parte al Bolonia y están en semifinales de la competición europea, donde se enfrentarán al Nottingham Forest, verdugo del Oporto.

Ganador de cuatro Europa League, Emery quiere la quinta. Y la quiere en un club que lleva tres décadas sin besar un trofeo. Los de Birmingham dejaron la eliminatoria lista para sentencia en Bolonia, pero no dieron ningún indicio de una posible remontada en casa.

En poco más de media hora, arrasaron a los italianos y sellaron su pase a semifinales con tiempo incluso para dar descanso a varios titulares en la segunda mitad.

Lo advirtió el técnico español en la previa, cuando le preguntaban por el temor de perder a jugadores apercibidos para la ida de semifinales. «No tiene sentido, nos queda aún la vuelta», amenazó. Y no era un decir por decir. El Villa salió a resolver esto sin especular y vaya que si lo consiguió. A los 16 minutos, Ollie Watkins empujó en el área pequeña un envío raso de Morgan Rogers y dio tranquilidad a Villa Park.

El propio Rogers erró un penalti diez minutos después, pero Emi Buendía, en la jugada posterior, se revolvió dentro del área y amplió la ventaja.

Ahora sí, la eliminatoria estaba en el bolsillo, aunque a los de Birmingham les quedaba una bala más. Rogers, con un disparo de zurda entre las piernas del portero, se desquitó del penalti fallado y puso el 3-0 en el marcador.

La segunda mitad fue un paseo militar para los ‘Villanos’, que decidieron dar descanso a jugadores clave como McGinn, Watkins, Rogers y Tielemans no solo pensando en las semifinales sino también en la Premier League, donde están inmersos en la lucha por meterse el año que viene en la Champions League. Ahora al Villa se le abre también la vía de volver a disputar la máxima competición continental ganando esta Europa League.

Con el Bolonia ya rendido y el partido más que decidido, Ezri Konsa aprovechó una segunda jugada en un córner para a la media vuelta, en un gran movimiento, colocar el cuarto gol.

Para el equipo inglés, es su primera semifinal europea desde que Emery, en su segunda temporada, les condujera hasta las semifinales de la Conference League. Además, son las primeras en la Europa League, su tope eran hasta este miércoles los cuartos de final de la antigua Copa de la UEFA en 1998, cuando fueron eliminados por el Atlético de Madrid.

Ficha técnica:

4 – Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana (Bogarde, m.78), Tielemans (Douglas Luiz, m.74), Rogers (Sancho, m.74); McGinn (Bailey, m.64), Buendía y Watkins (Abraham, m.64).

0 – Bolonia: Ravaglia; Miranda, Vitik, Casale (Heggem, m.82), Joao Mario (Zortea, m.46); Freuler (Sohm, m.46), Moro, Ferguson; Bernardeschi (Orsolini, m.46), Rowe y Castro (Odgaard, m.76).

Goles: 1-0. Watkins, m.16, 2-0. Buendía, m.25, 3-0. Rogers, m.38 y 4-0. Konsa, m.89.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España) amonestó a Bernardeschi (m.29) por parte del Bolonia.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Liga Europa disputado en Villa Park (Birmingham). JS