4-0. Alemania cumple con su goleada en su último amistoso antes de viajar al Mundial

Berlín – Alemania goleó este domingo a Finlandia por 4-0 en el último amistoso antes de partir hacia el continente americano donde, antes de empezar el Mundial, tendrá un último test ante EEUU.

El ejercicio que se había planteado Alemania para este amistoso -preparatorio para el Mundial- parecía ser la búsqueda de fórmulas para superar una defensa cerrada. En la alineación inicial elegida por Julian Nagelsmann había dos sorpresas que eran la presencia de Nathaniel Brown como lateral izquierdo, en lugar del habitual David Raum, y de Lennart Karl como extremo derecho.

Del resto, la formación estaba dentro de lo previsible. El comienzo fue bueno y en el minuto 8 llegó la primera ocasión en los pies de Deniz Undav, a centro de Brown desde la izquierda tras una buena combinación.

Sin embargo, después el juego alemán se apagó pese a un segunda gran ocasión de Undav en el minuto 26 a gran pase de Jamal Musiala al área.

En lo ofensivo Finlandia proponía poco. De la primera parte, lo único fue un buen desborde por la izquierda de Kesknen en el minuto 39 que terminó en un remate de Walte desde la central que fue bloqueado en el área por el capitán Joshua Kimmich.

Después, Alemania volvió generar peligro arriba con un remate de Florian Wirtz que Lukasz Hradecky desvió a saque de esquina.

De ese lanzamiento de córner, en el minuto 34, vino el gol alemán. Karl cobró en corto, Kimmich puso el balón el área y Undav, de quien la defensa finlandesa parecía haberse olvidado, definió de cabeza

El segundo gol llegó al comienzo de la segunda parte, Undav robó una pelota en el área finlandesa y luego Wirtz definió de pierna derecha desde corta distancia.

Después todo pareció más fácil para Alemania. En el minuto 55 Karl, tras un buen desborde, remató contra el poste, y dos minutos después -en un momento en que Finlandia había decidido probar suerte un ataque- comandó un contragolpe que terminó en el tercer gol alemán marcado por Undav.

Undav, que había sido el jugador del partido, sufrió un golpe en la jugada del gol y fue sustituido pero las ocasiones siguieron llegando y en el minuto 64 Musiala marcó el cuarto con un remate de zurda a pase de Pavlovic.

Alemania habría podido marcar algún gol más en las llegadas que tuvo en un partido en el que el mejor de los finlandeses fue el meta Hradecky.

Ficha técnica.

4 – Alemania: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha (Amiri, 83), Pavlociv; Karl (Woltemade, 73), Musiala, Wirtz (Sané. 73); Undav (Beier, 61).

0 – Finlandia: Hraecky; Alho (Miettinen, 73), Kosky, Miettinen, Mahuta (Skyttä, 79); Suhonen, Markhiev; Lod (Antman, 58), Walta (Tenho, 73), Keskinen (Hakans, 58); Källmann (Pohjanpalo, 58).

Goles: 1-0 (min 34, Undav), 2-0 (min 48, Wirtz), 3-0 (min 57, Undav), 4-0 (min 64, Musiala)

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (Brasil)

Incidencias: partido amistoso disputado en la Mewa Arena de Maguncia.EFE