Cifra del día390Por: Proceso Digital2 de agosto de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión menores han sido detenidos desde enero a julio del 2026 por la comisión de varios delitos, según DPI. Noticias recientes NacionalesEste miércoles inicia juicio oral al exalcalde Alexander Ardón NacionalesProductores del agro podrán refinanciar deudas y acceder a seguros subsidiados con nueva Ley de Alivio Financiero MigrantesOrganizaciones de infancia piden a España proteger a niños que están en la calle en Ceuta EconomíaReportan cierre de 6,000 microempresas por crisis económica y altos costos de operación ActualidadEjército de EEUU lanza alianza con 18 países de América para combatir el crimen organizado