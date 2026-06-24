39 años con varios récords nuevos

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios 39 años con varios récords nuevos24 de junio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasPortada Mundial 26.06.2026. 25 de junio de 2026 0-0. Paraguay, tercera y a la espera de resultados tras amargo empate con Australia 25 de junio de 2026 1-3. Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos 25 de junio de 2026 Noboa declara feriado este viernes en Ecuador tras el triunfo 2-1 de la selección 25 de junio de 2026 Del «¡Sí se puede!» al milagro: así vivió Ecuador la apoteósica remontada de la selección 25 de junio de 2026