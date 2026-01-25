36 mujeres componen la Cámara Legislativa

Tegucigalpa – El pleno del Congreso Nacional lo integran 36 mujeres diputadas, de las que 13 son del Partido Liberal, 12 del Partido Nacional y 11 del Partido Libre. Honduras celebra este domingo el Día de la Mujer.
– El 28 % del Congreso está compuesto por mujeres.
El tripartidismo -Nacional, Liberal y Libre- tiene mujeres verdaderamente capaces que integran el pleno del Parlamento para el periodo 2026-2030, pero hasta el momento ninguna mujer ocupó la Presidencia de ese poder del Estado y así lo demuestra la historia democrática reciente que data desde 1982.
Pese al avance, el Congreso continúa siendo mayoritariamente masculino. Con 36 diputadas y 92 diputados, la composición femenil representa apenas 28 % del total, dejando a los hombres con el 72 % de las curules.
De 2014-2018 fueron 27 diputadas, de 2018-2022 fueron 36, de 2022-2026 fueron 27, y de 2026-2030 son 36.
Casi nunca o mejor dicho nunca se ha barajado el nombre de una mujer para dirigir el Poder Legislativo y en esta ocasión tampoco fue la excepción.
A continuación Proceso Digital difunde el nombre de las 36 parlamentarias:
Congresista que estarán en la Cámara
Partido Nacional
1.- Ariana Banegas
2.- Daysi María Andonie
3.- Cinthya Dayanara Hawit
4.- Lissi Marcela Cano
5.- Johana Bermúdez
6.- Sara Eliabeth Estrada Zavala
7.- María José Sosa
8.- Tania Gabriela Pinto
9.- Karla Patricia Figueroa
10.- María Fernanda Sandres
11.- Lesly Carolina Flores
12.- Máxima Alejandra Burgos
Partido Liberal
1.- Valeska Yamileth Valenzuela
2.- Gloria Yazmín Meza
3.- Alejandra Vallecillo
4.- Sandra Carolina Coleman
5.- Leiby Melissa Torres
6.- Thirsa Gabriela López
7.- Iroshka Lindaly Elvir
8.- Saraí Pamela Espinal
9.- Alia Niño Kafaty
10.- Luz Ernestina Mejía
11.- Erika Corina Urtecho
12.- Fani Noemí Santos
13.- Gerlen Amanda Bonilla
Partido Libre
1.- Isis Carolina Cuéllar
2.- Linda Francés Donaire
3.- Scherly Melissa Arriaga
4.- Dunia Yadira Jiménez
5.- Rita María Zúniga
6.- Kritza Jerlin Pérez
7.- Lucy Michel Guerrero
8.- Clara Marisabel López
9.- Luz Angélica Smith
10.- Jeniffer Alexandra Díaz
11.- Melbi Concepción Ortiz