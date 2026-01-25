36 mujeres componen la Cámara Legislativa

Tegucigalpa – El pleno del Congreso Nacional lo integran 36 mujeres diputadas, de las que 13 son del Partido Liberal, 12 del Partido Nacional y 11 del Partido Libre. Honduras celebra este domingo el Día de la Mujer.

– El 28 % del Congreso está compuesto por mujeres.

El tripartidismo -Nacional, Liberal y Libre- tiene mujeres verdaderamente capaces que integran el pleno del Parlamento para el periodo 2026-2030, pero hasta el momento ninguna mujer ocupó la Presidencia de ese poder del Estado y así lo demuestra la historia democrática reciente que data desde 1982.

Pese al avance, el Congreso continúa siendo mayoritariamente masculino. Con 36 diputadas y 92 diputados, la composición femenil representa apenas 28 % del total, dejando a los hombres con el 72 % de las curules.

De 2014-2018 fueron 27 diputadas, de 2018-2022 fueron 36, de 2022-2026 fueron 27, y de 2026-2030 son 36.

Casi nunca o mejor dicho nunca se ha barajado el nombre de una mujer para dirigir el Poder Legislativo y en esta ocasión tampoco fue la excepción.

A continuación Proceso Digital difunde el nombre de las 36 parlamentarias:

Congresista que estarán en la Cámara

Partido Nacional

1.- Ariana Banegas

2.- Daysi María Andonie

3.- Cinthya Dayanara Hawit

4.- Lissi Marcela Cano

5.- Johana Bermúdez

6.- Sara Eliabeth Estrada Zavala

7.- María José Sosa

8.- Tania Gabriela Pinto

9.- Karla Patricia Figueroa

10.- María Fernanda Sandres

11.- Lesly Carolina Flores

12.- Máxima Alejandra Burgos

Partido Liberal

1.- Valeska Yamileth Valenzuela

2.- Gloria Yazmín Meza

3.- Alejandra Vallecillo

4.- Sandra Carolina Coleman

5.- Leiby Melissa Torres

6.- Thirsa Gabriela López

7.- Iroshka Lindaly Elvir

8.- Saraí Pamela Espinal

9.- Alia Niño Kafaty

10.- Luz Ernestina Mejía

11.- Erika Corina Urtecho

12.- Fani Noemí Santos

13.- Gerlen Amanda Bonilla

Partido Libre

1.- Isis Carolina Cuéllar

2.- Linda Francés Donaire

3.- Scherly Melissa Arriaga

4.- Dunia Yadira Jiménez

5.- Rita María Zúniga

6.- Kritza Jerlin Pérez

7.- Lucy Michel Guerrero

8.- Clara Marisabel López

9.- Luz Angélica Smith

10.- Jeniffer Alexandra Díaz

11.- Melbi Concepción Ortiz