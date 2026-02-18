30/30 celebra 30 años siendo el punto de encuentro al servicio de Honduras 

Tegucigalpa – Con profundo agrado y admiración Proceso Digital se une a la celebración de los 30 años al aire del programa de televisión hondureño «30/30», un espacio que, desde 1996, bajo la conducción del periodista Edgardo Melgar, se ha convertido en un referente de análisis, debate y opinión en Honduras.
Durante estas tres décadas, Edgardo Melgar y su equipo de producción han demostrado un compromiso inquebrantable con el profesionalismo, la objetividad y la pluralidad de ideas, consolidando a 30/30 como un programa vital para la historia de nuestro país.
Su liderazgo ha impuesto agendas de temas nacionales e internacionales que impactan a todos los sectores, convirtiéndolo en un espacio que trasciende fronteras.
Para conmemorar este hito, TSi Honduras ha lanzado el segmento especial «30/30 por 30 años», donde se reviven los 30 momentos más memorables del programa, recordándonos la importancia de la televisión como vehículo para el debate informado y la construcción de democracia.
Hoy, 30/30, que se transmite los domingos a las 8:30 p.m. por TSi de la Corporación Televicentro, no solo es parte de nuestra historia televisiva, sino también un referente que inspira confianza, análisis profundo y diálogo plural.
¡Felicitaciones, Edgardo Melgar y equipo! Proceso Digital desea que los éxitos sigan acompañando este invaluable aporte al país y a la democracia hondureña. ¡Felicidades al programa 30/30 por 30 años de historia y excelencia! PD