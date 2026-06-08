3 veces histórico

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios 3 veces histórico8 de junio de 2026USA 2026 - Cifra del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasEriksen se encuentra bien tras desmayo en amistoso y será dado de alta pronto 8 de junio de 2026 De la Fuente afirma que Yamal y Williams estarán «disponibles» para el inicio del Mundial 8 de junio de 2026 La selección del Congo no jugará en Málaga y disputará en Francia el partido contra Chile 8 de junio de 2026 La odisea de Tostão: campeón mundial con Pelé, retirada forzosa con 26 años y médico 8 de junio de 2026 Diplomáticos destacan en Uruguay su honor y orgullo por organizar el Mundial 2026 8 de junio de 2026