3-4. Remontada de Kosovo, final contra Turquía

Redacción deportes – Kosovo se repuso a dos marcadores adversos, reaccionó en Bratislava y doblegó 3-4 a Eslovaquia a domicilio para alcanzar la final de la repesca europea para el Mundial 2026, en la que se medirá el próximo martes a Turquía, también como visitante, de nuevo contra pronóstico, a un pasito de una gesta histórica.

Una demostración de carácter y capacidad, con su portero Muric como líder durante varios instantes, con Muriqi en punta y con determinación incluso contracorriente. A los seis minutos ya perdía por 1-0, con un cabezazo de Valjent, que niveló Hozda, con buen derechazo con efecto de dentro hacia fuera que ajustó al poste de la portería local.

No fue aún suficiente. Sostenido por momentos por su guardameta, al borde del descanso, una falta botada por Haraslin no la remató nadie y terminó adentro de la red, para el 2-1 para Eslovaquia, que no intuía lo que se le venía encima en el segundo tiempo, cuando un golazo de Asllani de cabeza empató el encuentro. Al minuto de la reanudación.

Kosovo fue más allá aún. El 2-3, a la hora de partido, fue de falta directa de Muslija, entre la apoteosis de los jugadores visitantes, que resolvieron ya el choque de forma definitiva en el minuto 72, con la volea con la izquierda dentro del área de Hajrizi para dejar fuera del Mundial 2026 a Eslovaquia, David Hancko y compañía, por mucho que el 3-4 de Strelec dio algo de emoción al final. Allí aún sueña con llegar Kosovo. Debe ganar a Turquía.

– Ficha técnica:

3 – Eslovaquia: Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero (Mraz, m. 90), Lobotzka, Duda (Benes, m. 83); Sauer (Suslov, m. 45), Strelec y Harasalin (Tupta, m. 83).

4 – Kosovo: Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza (Emerllahu, m. 90), Rexhbecaj, Muslija (Hadergjonaj, m. 90); Asllani (Zabergja, m. 73) y Muriqi (Rrahmani, m. 90).

Goles: 1-0, m. 6: Valjent. 1-1, m. 21: Hodza. 2-1, m. 45: Haraslin. 2-2, m. 47: Asllani. 2-3, m. 60: Muslija. 2-4, m. 72: Hajrizi. 3-4, m. 94: Strelec.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó con tarjeta amarilla al local Vavro (m. 89) y a los visitantes Dellova (m. 25) y Hodza (m. 51).

Incidencias: partido de la ruta C de la repesca para el Mundial 2026 disputado en el estadio Narodny de Bratislava ante unos 22,500 espectadores. EFE