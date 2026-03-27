3-4. Florian Wirtz comanda victoria alemana ante Suiza en Basilea

Redacción Deportes – Alemania derrotó este viernes a Suiza por 3-4 con una gran noche de Florian Wirtz, que marcó dos goles e hizo los pases de los otros dos en medio de un partido en que los dirigidos por Julian Nagelsmann brillaron en ataque, pero se complicaron las cosas con errores en defensa.

Alemania salió al campo con una actitud agresiva, presionando alto y generando ocasiones, pero cometió fallos puntuales atrás que fueron aprovechados por una Suiza eficiente y minimalista que logró irse dos veces en ventaja durante los primeros 45 minutos.

En el 17 Ndoye abrió el marcador para Suiza, en una jugada que estuvo precedida de un mal pase de Nico Schlotterbeck en la salida alemana. Joshua Kimmich, que jugaba como lateral derecho, se había desplazado al centro, con lo que Ndoye, tras recibir el balón de Granit Xhaka, tuvo una autopista para llegar al área y marcar.

Antes Alemania había tenido dos buenas llegadas:, un remate de Kai Havertz en el 13 tras una combinación con Florian Wirtz y otro de Serge Gnabry en el 40 tras un córner.

Tras el gol, la tónica siguió siendo la misma y Alemania siguió llegando hasta que en el 26, aprovechando un centro desde la izquierda de Wirtz tras un saque de esquina cobrado en corto, Jonathan Tah empató con un remate de cabeza.

Después mucho hablaba de que podía llegar el segundo gol de Alemania, que seguía moviendo la pelota en la mitad contraria. Havertz tuvo dos buenas ocasiones en el 32, cuando se encontró con una buena parad de Georg Kobel, y en el 37, cuando remató por encima.

Sin embargo, Suiza se volvió a ir en ventaja en el 41 con un remate de cabeza de Breel Embolo a centro de Widmer desde la derecha. La jugada había empezado otra vez con una pérdida de balón en la salida.

En el 43 Suiza estuvo cerca del tercero con un contragolpe que terminó con un remate de Rieder al larguero pero Alemania en la última jugada antes del descanso volvió a empatar por intermedio de Gnabry que definió de pierna derecha aprovechando un buen pase de Florian Wirtz desde la raya central.

En la segunda parte Alemania siguió fabricando buenas llegadas a punta de combinaciones. Gnabry, Havertz, Leon Goretzka y Wirtz estuvieron cerca del tercero en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Pero del lado suizo también hubo un aviso en un contragolpe peligroso.

Finalmente, en el 61 Wirz logró marcar con un remate espectacular al segundo poste desde el vértice exterior del área en el que el balón se coló por la escuadra.

El partido parecía liquidado ante todo porque Suiza parecía haber perdido ritmo afectada por los cambios y Alemania parecía controlar el partido. Sin embargo, en el primer remate a puerta suizo de la segunda parte llegó el tercer gol helvético marcado por Joel Monteiro con un disparo desde fuera del área.

Pero Wirtz volvió a mostrar que era su noche y marcó el cuarto gol alemán con un remate desde del borde del área a pase en corto de Pascal Gross

Ficha técnica:

3 – Suiza: Kobel; Widmer (Zakaria, m.46), Akanji (Amenda, m.62), Elvedi (Cömert, m.78), Ricardo Rodríguez (Muheim, m.46); Xhaka (Jashari, m.46), Freuler (Sierro, m.78); Ndoye (Aebischer, m.78), Rieder (Sanches, m.62), Vargas (Manzambi, m.46); y Embolo (Monteiro, m.63).

4 – Alemania: Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka (Stach, m.80), Stiller (Gross, m.80); Sané, (Karl, m.63) Gnabry, Wirtz; y Havertz (Woltemade, m.63).

Goles: 1-0, m.17: Ndoye. 1-1, m.26: Tah. 2-1, m.41: Embolo. 2-2, m.45: Gnabry. 2-3, m.61: Wirtz. 3-3, m.79: Monteiro. 3-4, m.86: Wirtz.

Árbitro: Christopher Kavanagh (Inglaterra).

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio St. Jakob de Basilea. JS