3-3. El Dortmund se deshace en cinco minutos

Redacción deportes – El Borussia Dortmund, con un jugador menos por la expulsión de Filippo Mape en el tramo final, se hundió en los últimos minutos de su visita a Hamburgo, desperdició una ventaja de dos goles y perdió de vista un triunfo que tuvo en la mano (3-3) y que se le escapó con los goles de Danel Sinani y Eric Smith que dieron un premio inesperado al St. Pauli.

El cuadro de Niko Kovac, que pretende volver a ser el animador de la Bundesliga tras dos años fuera de los tres primeros puestos desplazado por la irrupción del Bayer Leverkusen que dirigió Xabi Alonso, sufrió su primer revés en el lugar menos esperado. Ante un rival menor que suspira por lograr por tercer año seguido su permanencia en la Bundesliga.

Pero el entusiasmo local demostró la fragilidad del Dortmund, que al mínimo contratiempo decayó.

Dejó marchar dos puntos que tenía en la mano y que empezó a hacer suyos pasada la media hora con un tanto del guineano Serhou Guirassy, de cabeza, tras un centro de Marcel Sabitzer.

El conjunto de Kovac era el dueño del partido, aunque desperdició una buena ocasión para ampliar su ventaja cuando el meta Nikola Vasilj detuvo un penalti cinco minutos después al propio Guirassy.

El cuadro de Alexander Blessin aprovechó el despiste visitante en el inicio de la segunda parte para lograr el empate. Fue en un centro desde la derecha de Danel Sinani que cabeceó el beninés Andreas Hountondji.

Pero fue volver a tomar el mando en el partido para enderezar el marcador el Borussia Dortmund que en el 67 tomó ventaja, con un gol de Waldemar Anton a pase de Felix Nmecha, y ampliar su ventaja con el de Julian Brandt tras recibir un balón de Pascal Gross.

Nada hacía pensar que el triunfo se le podía escapar al Dortmund, pero una falta dentro del área de Filippo Mane a Abdoulie Ceesay reanimó el encuentro. El jugador visitante fue expulsado y Daniel Sinani, desde los once metros, acortó distancias y espoleó a su equipo.

El Borussia, arrinconado y en inferioridad, empezó a sentir el peligro de perder puntos. Y así ocurrió. Con un gol en el 90 del sueco Eric Smith, en un disparo desde la frontal, que llevó la euforia a los seguidores locales y propició el primer tropiezo del curso del Dortmund, que ya pierde terreno. EFE