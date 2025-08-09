3-2. Stuani maquilla una preocupante derrota contra el Nápoles en el debut de Vitor Reis

Redacción Deportes – El Girona despidió este sábado la pretemporada con una derrota por 3-2 en Italia contra el Nápoles en el partido del debut de Vitor Reis como rojiblanco.

El campeón de la Serie A abrió el encuentro en Castelo di Sangro, convertido en un clásico porque se jugaba por cuarto verano consecutivo, con un 3-0 en los primeros 25 minutos, pero Cristhian Stuani contestó con un doblete para maquillar una derrota que hubiera preocupado aún más a la afición.

A falta de solo seis días para el estreno en LaLiga, el viernes que viene contra el Rayo Vallecano en Montilivi, el Girona solo ha incorporado tres cedidos: Hugo Rincón, Thomas Lemar y Reis.

La afición está inquieta por la falta de incorporaciones y porque el equipo muestra carencias en casi todas las líneas y se parece demasiado a la plantilla que el curso pasado se salvó por un solo punto.

En el once titular de Míchel Sánchez no había ninguna cara nueva más allá del joven extremo Joel Roca, cedido la temporada pasada en el Mirandés.

El cuadro de Antonio Conte necesitó cuatro minutos para inaugurar el marcador y evidenciar su superioridad, con un córner sacado por Kevin de Bruyne y rematado por Giovanni di Lorenzo.

El belga marcó su primer gol con el Nápoles en el minuto 15: Romelu Lukaku recogió un pase de Stanislav Lobotka y habilitó a De Bruyne para que firmara el 2-0 solo en el punto de penalti.

La debilidad y la falta de contundencia de la defensa rojiblanca quedó todavía más expuesta cuando De Bruyne convirtió un balón muerto en el área en un nuevo gol con un potente zurdazo.

Era el minuto 23 y el Girona, tocado y hundido, perdía por 3-0. Las sensaciones eran fatales, pero Stuani, artífice de la salvación a los 38 años, acudió al rescate para salvar al Girona por enésima vez.

A la media hora recortó distancias en una jugada a pelota parada y en el 42′ situó el 3-2 al rematar de primeras un buen centro de Viktor Tsygankov.

Con De Bruyne y Stuani el tercer nombre propio del partido fue, sin jugar, Miguel Gutiérrez, que en las próximas horas debería convertirse en nuevo futbolista napolitano a cambio de unos 20 millones.

En el descanso saltaron al verde los tres cedidos, el debutante Reis más Rincón y Lemar, y más tarde entró Iván Martín, que aún no había tenido minutos en esta pretemporada por culpa de una lesión.

El Girona, de menos a más, tuteó al rival en la segunda mitad y pudo empatar por mediación del propio Rincón, pero el triunfo se quedó en Italia.

– Ficha técnica:

3 – Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Lobotka, Anguissa; Neres, De Bruyne, Politano; y Lukaku. También jugaron Gilmour y McTominay (min. 60), Beukema, Spinazzola, Lang y Lucca (min. 75) y. Marianucci (min. 85).

2 – Girona: Gazzaniga; Arnau, Antal, Krejci, Blind; Solís, Herrera; Tsygankov, Asprilla, Joel Roca; y Stuani. También jugaron Hugo Rincón, Vitor Reis, Thomas Lemar y Bojan Miovski (min. 46) y Krapyvstov, David López, Alejandro Francés, Iván Martín y Portu (min. 60) y Gibert (min. 75).

Goles: 1-0, min. 4: Di Lorenzo. 2-0, min. 15: De Bruyne. 3-0, min. 23: De Bruyne. 3-1, min. 33: Stuani. 3-2, min. 42: Stuani.

Árbitro: Fabio Rosario Luongo.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Stadio Teofilo Patini, en Castelo di Sangro (Italia). EFE