3-2. Spinazzola mantiene el pleno del Nápoles

Roma – Leonardo Spinzazzola, protagonista indiscutible de la noche en Nápoles, autor de una asistencia y de un gol decisivo ante el Pisa (3-2), mantuvo el pleno de los de Antonio Conte, victoriosos ante un recién ascendido para mantener el primer puesto de la Serie A en solitario.

En un equipo con De Bruyne, con McTominay o con Hojlund, fue Spinazzola el que asumió las responsabilidades ofensivas. El lateral izquierdo recordó a aquel Spinazzola que allá por 2021 conquistó el continente con una Eurocopa estelar, agridulce por acabar lesionado y campeón. Desde esa lesión que sufrió en el tendón de Aquiles, no recuperó esa chispa que mostró en contadas ocasiones con el Roma y que ahora, bajo el mandato de Conte, parece haber restablecido.

Suya fue la carrera por banda que desembocó en el gol del Gilmour. Llegó a la línea de fondo, levantó la cabeza y atisbó la carrera del escocés, inteligente con el amago y preciso con su zurda para abrir el marcador.

Pareció ser una noche plácida para el Nápoles ante un recién llegado como el Pisa de Alberto Gilardino, Juan Cuadrado o el todavía inédito Raúl Albiol. Pero la tranquilidad de la primera parte tornó en la segunda mitad en angustia a la hora de partido, cuando Nzola convirtió desde los once metros para igualar el choque, para reiniciar un enfrentamiento que Spinazzola se empeñó en resolver solo.

Porque no dejó de intentarlo por el perfil zurdo, de meterse hacia dentro para generar superioridades y de buscar asociaciones en el centro del campo hasta que, en el minuto 73, se plantó en la frontal del área, armó la pierna y colocó el 2-1 con un zapatazo ajustado que le coronó como el protagonista de una noche que, pese a todo, acabó siendo muy sufrida para los ‘partenopeos’.

Colocó el 3-1 Lorenzo Lucca, sustituto de Hojlund, pero no cedió el Pisa, goleador en el minuto 90 para recortar distancias, dominador en los minutos finales para rozar el tanto del empate con un remate de Angori con la cabeza que sacó milagrosamente bajo palos Alex Meret, reivindicando a su vez la titularidad de un puesto dividido con Milinkovic-Savic.

Sobrevivió el Nápoles, aguantó la rebeldía del recién ascendido para sellar su cuarta victoria en Serie A, único equipo en Italia ganador en todos sus duelos ligueros y líder en solitario con dos puntos de ventaja sobre la Juve y tres sobre el Milan y el Roma.

— Ficha técnica:

3 – Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund (Lucca, m.77).

1 – Pisa: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris (Cuadrado, m.61), Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo (Meister, m.61).

Goles: 1-0, m.39: Gilmour. 1-1, m.59: Nzola. 2-1, m.73: Spinazzola. 3-1, m.82: Lucca. 3-2, m.90: Lorran.

Árbitro: V. Crezzini. Mostró tarjeta amarilla a Spinazzola (m.68) por parte del Nápoles y a Caracciolo (m.50), Gilardino (entrenador, m.66) y Lusuardi (m.82), del Pisa.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur). EFE