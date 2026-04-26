3-2. Real España remonta al Olimpia y sueña con ser líder de vueltas

San Pedro Sula – El Real España remontó y venció este sábado 3-2 al Olimpia en el inicio de la jornada 21 del Torneo de Clausura 2026 en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los visitantes comenzaron ganando el partido en el minuto 15 con un remate de cabeza del defensor central uruguayo Facundo Queiroz que se lanzó de palomita en el área para vencer al arquero Luis “Buba” López.

Al minuto 25, el argentino Ángel David Sagayo erró un lanzamiento penalti en el minuto 25 cuando su lanzamiento impactó en el poste superior, desaprovechando una oportunidad para el Real España de empatar el partido.

Cinco minutos después, un centro de José Mario Pinto al área terminó en un gol, cuando Jorge Benguché no pudo conectar de cabeza, pero logró arrastrar la marca y distraer a “Buba” para que el esférico ingresará al marco.

Sin embargo, Real España descontó en el minuto 37 con anotación de Nixon Cruz, que con una buena jugada individual encaró a los defensores del Olimpia y logró sacar un remate cruzado entre dos jugadores para estrenar en el partido a Edrick Menjívar.

En los minutos de descuento del primer tiempo, una buena jugada individual de Cruz en el área, mandó un pase para que Sagayo sacara un remate de taco para vencer a Menjívar e irse al vestuario con el marcador emparejado.

Los aurinegros quedaron con 10 jugadores por la expulsión de Cruz al minuto 79 por un manotazo en la cara contra Félix García.

Finalmente, el Real España logró los tres puntos con remate picado de Anthony García al minuto 86.

Real España queda en primer lugar de manera momentánea con 37 puntos, a falta del partido del Motagua que está con 36 unidades, y Olimpia se queda en tercero con 35.

El resto de los partidos de la jornada 21: Motagua-CD Choloma, Platense-Olancho FC, Juticalpa FC-Lobos y Génesis PN-Victoria. AG