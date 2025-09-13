3-2. Olimpia gana in extremis al Génesis PN y es líder del Apertura

San Pedro Sula – El Olimpia venció este viernes en el último suspiro al Génesis PN en el estadio Morazán de San Pedro Sula en el cierre de la octava jornada del Torneo de Apertura de 2025.

Los visitantes comenzaron ganando en los minutos de descuento en el primer tiempo con anotación de Ángel Tejeda mediante lanzamiento penalti.

El empate llegó en el minuto 68 con un centro de José Mario Pinto y el delantero Yustin Arboleda remató de cabeza en el área.

Hasta el minuto 80 en una jugada rápida tras un tiro libre, fue el defensor uruguayo Emanuel Hernández que definió solo en el área para el 2-1 en favor del Olimpia.

Cuando parecía que los merengues se quedarían con el triunfo, en el minuto 91 Ángel Tejada cazó un balón dentro del área y definió de zurda para el 2-2.

Sin embargo, en el minuto 97, Jorge Benguché se convirtió en el héroe del Olimpia al rematar de cabeza tras un tiro de esquina para darle los tres puntos al equipo capitalino.

Los resultados de la jornada 8: Platense 1-1 Marathón, CD Choloma 0-3 Motagua, Real España 1-3 Victoria y Lobos 1-1 Olancho FC. AG