3-2. Estados Unidos supera a Senegal en su penúltima prueba premundialista

Washington – Estados Unidos se impuso este domingo a Senegal por 3-2 con goles de Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun en su penúltima prueba antes del Mundial 2026, a solo 12 días de su debut contra Paraguay.

El triunfo, en el Bank of America Stadium de Charlotte (Estados Unidos) es un respiro para el combinado de Mauricio Pochettino después de las derrotas contra Bélgica (2-5) y Portugal (0-2) encajadas en marzo, en la última ventana de selecciones.

Pochettino realizó diez cambios al descanso, alineando dos equipos prácticamente distintos.

El primer once salió muy concentrado al campo y se adelantó en el séptimo minuto de partido, con un gol de un Sergiño Dest convertido en ‘9’ a centro de Christian Pulisic, al que Ricardo Pepi había habilitado en su incursión por banda izquierda.

La sociedad Pulisic-Pepi volvió a dar frutos en el minuto 20, esta vez en banda contraria, cuando el delantero del PSV Eindhoven asistió al espacio al ‘Capitán América’ que esquivó la salida del portero y definió por entre sus piernas.

Con el 2-0, Senegal dio un paso al frente y recortó distancias antes del descanso tras una pérdida de Estados Unidos en el centro del campo que dejó descolocado al conjunto de Pochettino. Habib Diarra condujo 30 metros y asistió a Sadio Mané, que no perdonó.

Al regreso de vestuarios, Senegal -encuadrada en la Copa del Mundo con Francia, Noruega e Irak- aprovechó el cambio de diez futbolistas -Pochettino solo dejó a Sebastian Berhalter- para empatar el partido con otro error defensivo de Estados Unidos.

Miles Robinson perdió el balón en un intento de jugar en primera línea. Nicolas Jackson se plantó solo ante Chris Brady, que salió tarde, y su remate acabó siendo empujado por Mané al fondo de la red.

A Estados Unidos, que le habían anulado el 3-2 por fuera de juego, vio cómo Senegal empataba 2-2. Con el marcador igualado, el árbitro anuló otro gol estadounidense por una falta dentro del área.

Finalmente, en el minuto 63, Folarin Balogun, delantero del Mónaco, remató un centro de Timothy Weah para el 3-2 definitivo.

Estados Unidos se medirá la semana que viene a Alemania en el último amistoso antes del Mundial con la asignatura pendiente de pulir sus errores defensivos.

– Ficha técnica:

3. Estados Unidos: Matt Turner (Chris Brady, m.46); Tim Ream (Auston Trusty, m.46), Mark McKenzie (Miles Robinson, m.46), Alex Freeman (Joe Scally, m.46); Antonee Robinson (Max Arfsten, m.46), Tyler Adams (Cristian Roldan, m.46), Sebastian Berhalter (Álex Zendejas, m.76), Sergiño Dest (Timothy Weah, m.46); Christian Pulisic (Malik Tillman, m.46), Gio Reyna (Weston McKennie, m.46) y Ricardo Pepi (Folarin Balogun, m.46).

Seleccionador: Mauricio Pochetino.

2. Senegal: Mory Diaw; Ismail Jakobs (El Hadji Diouf, m.46), Mamadou Sarr (Moussa Niakhaté, m.71), Abdoulaye Seck (Moustapha Mbow, m.46), Krépin Diatta; Bara Sapoko Ndiaye, Lamine Camara (Pape Gueye, m.46); Sadio Mané (Assane Diao, m.59), Habib Diharra (Pape Matar Sarr, m.71), Iliman Ndiaye (Bamba Dieng, m.70); Nicolas Jackson (El Hadji Malick Diouf, m.59).

Seleccionador: Pape Thiaw.

Goles: 1-0, m.7: Sergiño Dest; 2-0, m.20: Christian Pulisic; 2-1, m.44: Sadio Mané; 2-2, m.53: Sadio Mané; 3-2, m.63: Folarin Balogun.

Árbitro: El escocés Nick Walsh. Amonestó a Malik Tillman, de Estados Unidos.

Incidencias: Partido amistoso de preparación del Mundial 2026 disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte (Estados Unidos). JS