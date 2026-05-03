3-2. El Manchester United vuelve a la Liga de Campeones tras vencer al Liverpool

Londres – El Manchester United consiguió este domingo una plaza en la Liga de Campeones, máxima competición del fútbol europeo que no disputa desde la temporada 2023/2024, tras imponerse al Liverpool (3-2) y asegurar terminar entre los cinco primeros en Premier League.

Los de Michael Carrick llegaron a ponerse 2-0 en los primeros quince minutos gracias a los goles de Matheus Cunha y Benjamin Sesko, pero los visitantes consiguieron igualar el marcador en la segunda parte con tantos de Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo.

A falta de 13 minutos para el final el joven Kobbie Mainoo, recientemente renovado hasta 2031, decantó la balanza para los locales con un gran disparo desde la frontal del área para conseguir volver a la Champions dos temporadas después.

El duelo comenzó de la mejor forma para los locales ya que en apenas seis minutos consiguieron adelantarse después de que Cunha aprovechara un rechace en el área para poner el primero.

El primer disparo del brasileño fue repelido por la defensa, pero el segundo se coló en la red defendida por Frederick Woodman, que volvió a ser titular por las bajas de Alisson y Giorgi Mamardashvili.

Sin tiempo que perder, los ‘Red Devils’ siguieron lanzados al ataque y consiguieron aumentar ventaja con un poco de suerte, ya que la parada de Woodman al cabezazo de Bruno Fernandes pegó en la tripa de Sesko antes de que se metiera en la portería.

La jugada fue muy protestada por los visitantes que pidieron una mano del esloveno que ni el árbitro ni el VAR consideraron punible.

No fue hasta el minuto 24 cuando el Liverpool realizó su primer acercamiento, pero los disparos de Gakpo y de Florian Wirtz se fueron muy desviados, y antes del descanso, Fernandes perdonó tras un centro al punto de penalti que no pudo aprovechar.

Los visitantes salieron decididos a darle la vuelta al marcador y sacaron pétroleo de un grave error en la salida de balón de Amad Diallo, que apenas llevaba dos minutos en el campo.

El costa marfileño falló en la entrega y Szoboszlai, que se cruzó el campo sin oposición, definió a la perfección para recortar distancias.

Apenas nueve minutos después, los de Arne Slot volvieron a sacar partido de un nuevo error, esta vez del portero Senne Lammens, que regaló el esférico a Alexis Mac Allister y Gakpo igualó el encuentro a placer.

El gol fue un golpe duro para los de Michael Carrick, aunque mantuvieron el tipo y las ganas de conseguir los tres puntos.

Los locales obtuvieron la recompensa a falta de tres minutos gracias a un golazo desde la frontal del área de Mainoo que aseguraba la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Con esta victoria los ‘Red Devils’ se aseguran acabar entre los cinco primeros, mientras que el Liverpool se mantiene en cuarta posición, con una diferencia de seis puntos con el Bournemouth, que ocupa la sexta plaza.

– Ficha técnica:

3 – Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo (Dorgu, m.75), Fernandes (Yoro, m.90+6), Cunha (Zirkee, m.87); Sesko (Diallo, m.49).

2 – Liverpool: Woodman; Jones, Konaté (Chiesa, m.87), Van Dijk, Robertson (Kerkez, m.59); Gravenberch, Mac Allister; Frimpong (Ngumoha, m.75), Gakpo; Szoboszlai, Wirtz

Goles: 1-0: Cunha, m.6; 2-0: Sesko, m.14. 2-1: Szoboszlai, m.47; 2-2: Gakpo, m.56; 3-2: Mainoo, m.77.

Árbitro: Dean England. Mostró tarjeta amarilla a Shaw (m.49) y Fernandes (m.81) por parte del Manchester United y a Jones (m.75) y Gakpo (m.85) por parte del Liverpool.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 35 de la Premier League disputado en Old Trafford (Mánchester). JS