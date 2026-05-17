3-2. El Manchester United despide a Casemiro con el tercer puesto y el récord de Bruno

Londres – El Manchester United, en el día de la despedida de Casemiro de Old Trafford, venció al Nottingham Forest (3-2) y redondeó esta Premier League con el tercer puesto y con el récord de asistencias en una misma temporada en manos de Bruno Fernandes, que igualó a Thierry Henry y Kevin de Bruyne con veinte pases de gol.

Los ‘Red Devils’, que ya tenían asegurado el pase a la próxima edición de la Champions League, necesitaban un solo punto para terminar de amarrar el tercer puesto, por detrás de Arsenal y Manchester City, y lo consiguieron con un triunfo ante un Forest que, una vez conseguida la salvación y eliminado en semifinales de la Europa League, ya no tenía nada más por lo que jugar esta temporada.

El partido sirvió también como homenaje a Casemiro, que tras cuatro temporadas en Manchester jugó su último encuentro en Old Trafford. El brasileño, que aún no ha anunciado su próximo destino, ha disputado 161 encuentros con el United, marcado 26 goles y levantado dos títulos, una FA Cup y una Copa de la Liga. Se fue en el minuto 80 con una ovación tremenda de la grada

Casemiro, eso sí, se marchó sin un tanto de despedida. El marcador lo abrió Luke Shaw a los cinco minutos, al cazar una volea dentro del área después de varios intentos de despeje de la defensa del Forest.

Los de Vitor Pereira pudieron empatar, si Sanne Lammens no le hubiese sacado un mano a mano a Morgan Gibbs-White, y en la contra de esa misma jugada fue Bryan Mbeumo, completamente gafado de cara al gol, el que regateó a Mats Sels y se topó con el palo.

En la segunda parte, el camerunés siguió con su mala suerte de cara a puerta y erró de manera inexplicable un disparo con todo a favor desde el área pequeña. De tanto perdonar, el Forest se encontró con el empate en un centro exquisito de Elliott Anderson para Morato, que no falló en boca de gol.

Instantes después del gol del central brasileño llegó la respuesta del United, que logró el 2-1 con mucha polémica. Un centro de Bruno Fernandes lo controló Mbeumo en el punto de penalti. Su disparo a la media vuelta rebotó en un defensa y aterrizó en Matheus Cunha, que este sí, no falló.

El tanto estuvo en duda por una posible mano de Mbeumo en el control. El VAR mandó al árbitro al monitor, pero este, pese a entender que, efectivamente, la pelota llegaba a tocar en el brazo del camerunés, no afectaba al desarrollo de la jugada. Tras cinco minutos de parón, el tanto subió al marcador.

La media hora final fue un continuo intento por parte de Bruno Fernandes de igualar el récord de asistencias en una temporada de Kevin de Bruyne y Thierry Henry. El portugués lleva 19 y le falta una para llegar a los registros de estas leyendas de la Premier League. Cada ocasión que fallaban sus compañeros, desesperaba al portugués, que se quitó por fin esta espinita en el minuto 76, en un centro lateral que remató de primeras Mbeumo, que se pudo resarcir también de todas las ocasiones falladas.

Dos minutos después, Gibbs-White calcó el gol de Mbeumo con su tanto número catorce de la temporada. En el tiempo de descuento, Bruno estuvo a escasos centímetros de la asistencia número 21, pero el disparo de Diogo Dalot se estrelló en la madera

La victoria impulsa al United hasta los 68 puntos, asegurando el tercer puesto, mientras que el Forest, ya salvado, se queda en decimosexta posición.

– Ficha técnica:

3 – Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro (Mount, m.81), Mainoo, Fernandes; Diallo, Cunha (Dorgu, m.80) y Mbeumo (Zikrzee, m.80).

2 – Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Morato, Netz (Cunha, m.84); Hutchinson (Bakwa, m.70), Domínguez (Sangaré, m.70), Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus (McAtee, m.84) y Wood (Awoniyi, m.70).

Goles: 1-0. Shaw, m.5, 1-1. Morato, m.54, 2-1. Cunha, m.76, 3-1. Mbeumo, m.76, 3-2. Gibbs-White, m.78.

Árbitro: Michael Salisbury amonestó a Casemiro (m.78) y Shaw (m.93) por parte del Manchester United y a Anderson (m.94) por parte del Nottingham Forest.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de la Premier League disputado en Old Trafford (Mánchester). EFE