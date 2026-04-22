3-2. El Elche se agarra a la salvación ante un Atlético con bajas y en inferioridad

Elche (Alicante, España) – El Elche alimentó este miércoles sus opciones de lograr la permanencia al superar por 3-2 al Atlético de Madrid, que acusó las numerosas ausencias con las que afrontó el partido y la inferioridad numérica durante más de una hora tras la expulsión de Almada.

El equipo ilicitano, que mantiene su excelente racha como local, supo sobreponerse a un tanto tempranero del Atlético y al empate, cuando lo tenía todo a favor, para esperar con paciencia su momento en la segunda mitad, en la que un gol de André da Silva dictó sentencia.

El equipo de Eder Sarabia, tal y como estaba en el guion, monopolizó el balón en los primeros minutos ante un Atlético repleto de suplentes tras la final de la Copa del Rey perdida y sin referencias claras en ataque más allá de un desubicado Álex Baena.

Tras una primera amenaza a Rafa Mir, el conjunto madrileño golpeó con contundencia tras una brillante acción de Nico González. El argentino robó el balón al borde de su área y, tras recorrer medio campo, combinó con Mendoza, quien de tacón le dejó el balón perfecto para batir a Dituro.

El conjunto ilicitano acusó el impacto del tanto y tardó varios minutos en retomar el hilo del partido, aunque encontró finalmente el empate por medio de Affengruber, quien recogió un balón suelto en el área del Atlético para superar a Oblak en su regreso a la titularidad.

El empate devolvió al Elche la tranquilidad y la posesión del balón, aunque el Atlético siempre mostró capacidad de amenaza gracias a la movilidad de sus centrocampistas ofensivos.

A la media hora llegó una de las acciones del partido. Affengruber robó el balón a Almada al borde del área del Atlético y el argentino lo agarró de forma continuada en una acción que le costó la expulsión y un claro penalti en contra de su equipo.

Da Silva no tembló para poner en ventaja al Elche que, sin embargo, no supo administrar su renta. Tras el saque de centro, Nico González, de nuevo en una acción individual, ganó la línea de fondo y, tras hacer un sombrero a Dituro, remató a portería.

El gol, anulado inicialmente por el árbitro asistente al considerar que el balón había salido del campo, fue validado minutos después por el VAR para desesperación de la afición local.

El empate, por la forma y el momento, hizo daño al Elche que, pese a la superioridad numérica, solo pudo volver a poner en peligro la meta madrileña con un disparo alto de Germán Valera.

Tras el descanso, Simeone reforzó su defensa con Pubill y Molina ante el presumible asedio del Elche, que monopolizó la posesión del balón ante un rival hundido en los límites de su área.

El Elche movió el balón con paciencia de lado a lado a la espera de encontrar un hueco o un centro para Mir, pero la defensa del Atlético se mantuvo firme y apenas concedió espacios.

La entrada de Giuliano, Barrios y Griezmann, a media hora del final, aumentó el poder de amenaza del Atlético que, en un enorme ejercicio de supervivencia, logró mantener al Elche bajo control a pesar de la inferioridad numérica.

El conjunto ilicitano nunca dejó de intentarlo y acabó encontrando el premio a un cuarto de hora del final, con un tanto de André da Silva que batió a Oblak desde el interior del área tras asistencia de Affengruber.

El Elche, con todo a favor, tuvo la opción de evitar el sufrimiento en los últimos minutos en un par de acciones que Álvaro Rodríguez, con todo a favor, no acertó a culminar.

El Atlético, a pesar de las circunstancias, no se rindió y rondó el empate con un disparo envenenado de Griezmann que despejó con reflejos Dituro.

– Ficha técnica:

3 – Elche: Dituro; Sangaré (Chust, min. 60), Affengruber, Pétrot (Bigas, min. 82), Germán Valera; Tete Morente (Josan, min. 66), Febas, Gonzalo Villar, Martim Neto (Cepeda, min. 66); Rafa Mir (Álvaro Rodríguez, min. 66) y André da Silva.

2.- Atlético de Madrid: Oblak; Boñar, Le Normand (Pubill, min. 46), Lenglet, Julio Díaz (Molina, min. 46); Johnny, Obed Vargas (Giuliano Simeone, min. 61), Mendoza (Barrios, min. 61), Nico González, Almada y Álex Baena (Griezmann, min. 61).

Goles: 0-1, min. 10: Nico González. 1-1, min. 18: Affengruber. 2-1, min. 32: Da Silva, de penalti. 2-2, min. 33: Nico González. 3-2, min. 75: André da Silva.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Mostró tarjeta amarilla a Sangaré y Febas por el Elche y a Lenglet y Julio Díaz por el Atlético de Madrid. Mostró roja directa a Almada en el minuto 30.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 27,587 espectadores. EFE