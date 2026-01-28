3-2. Arteta firma el pleno

Londres – El Arsenal de Mikel Arteta es el mejor equipo de esta Liga de Campeones. Ocho partidos, ocho triunfos. Los ‘Gunners’ se deshicieron del humilde Kairat Almaty (3-2) y llegarán a octavos de final como el mejor equipo del continente.

El Arsenal logró lo que se le escapó al Liverpool en la última jornada del año pasado, ganar todos los partidos, completar una fase de grupos excepcional e impoluta. Han sido el mejor equipo de la competición y, aunque rotaron bastante para este último encuentro en casa y contra el colista, consiguieron acertar el pleno ante un Kairat contento con vivir la experiencia de visitar el Emirates.

Igual que la decena de periodistas que acompañó al equipo a Londres, que se fotografiaba orgullosos en la sala de prensa, los jugadores del Kairat explotaron de alegría cuando, después del golazo de Viktor Gyökeres a los diez minutos, Jorginho empató momentáneamente desde el punto de penalti. Ese 1-1 que campeó en el marcador durante unos instantes fue uno de los puntos álgidos de la primera participación de los kazajos en esta Liga de Campeones.

No duró mucho la fiesta y Kai Havertz, que disputaba sus primeros minutos de la temporada tras una grave lesión de rodilla, desniveló a la defensa del Kairat con un gran tanto en solitario.

El Arsenal ya tenía la ventaja y era cuestión de saber cuántas veces más sacudiría a su rival.

Gabriel Martinelli, empujando un pase de la muerte de Havertz que no atinó a marcar Gyökeres, hizo el tercero y el sueco rozó el doblete con una vaselina que sacaron los kazajos sobre la línea.

Con la tarea hecha y los 24 puntos en el casillero, el Arsenal bajó revoluciones. Los dos golpes de ventaja les permitía contemporizar y no forzar, sobre todo porque el equipo está involucrado en cuatro competiciones y en todas ellas es candidato a levantar su primer título desde la FA Cup de 2020. Arteta aprovechó para no forzar más a Havertz, que sólo disputó 45 minutos y para recuperar a la dinámica al ecuatoriano Piero Hincapié, que sólo había podido jugar 58 minutos en los últimos cinco encuentros, además de hacer debutar a dos canteranos, Brando Bailey-Joseph y Ifeoluwa Ibrahim.

Cierto es que sólo se han jugado dos ediciones, pero la fase de grupos del equipo londinense queda ya para la historia. Han ganado los ocho encuentros que han disputado, con 23 goles a favor, es decir una media de casi tres por encuentro, y sólo han encajado tres tantos en este periodo.

Esto no es garantía de nada y como ejemplo está el año pasado, cuando el Liverpool ganó siete de los ocho encuentros, accedió a octavos de final y cayó eliminado contra un Paris Saint Germain que no se metió ni entre los ocho mejores, tuvo que pasar por el ‘playoff’ y acabó coronado campeón.

El Kairat cierra su participación en ‘Champions’ con seis goles anotados en ocho encuentros, 22 recibidos en contra y un punto logrado en casa en noviembre contra el Pafos de Chipre.

– Ficha técnica:

3 – Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Calafiori (Hincapié, m.46), Lewis-Skelly; Havertz (Odegaard, m.46), Norgaard (Ibrahim, m.89), Eze; Madueke, Martinelli (Bailey-Joseph, m.77) y Gyökeres (Gabriel Jesús, m.77).

2 – Kairat Almaty: Anarbekov; Tapalov (Ricardinho, m.59), Shirobokov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata (Kurgin, m.70); Glazer (Kasabulat, m.70), Sadybekov; Mrynskiy, Jorginho (Bagdat, m.79) y Edmilson Santos (Gromyko, m.59).

Goles: 1-0, m.2: Gyökeres; 1-1, m.7: Jorginho; 2-1, m.15: Havertz; 3-1, m.36: Martinelli; 3-2, m.93: Ricardinho.

Árbitro: Urs Schnyder (Suiza) amonestó a Calafiori (m.6), por parte del Arsenal, y a Jorginho (m.69), por parte del Kairat.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE