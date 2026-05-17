3-1. Raphinha y Cancelo redondean el homenaje a Lewandowski y el pleno de triunfos locales

Barcelona – Raphael Dias ‘Raphinha’, con un doblete, y Joao Cancelo, con otro gol, redondearon este domingo la fiesta de despedida de Robert Lewandowski en el Spotify Camp Nou, una victoria sobre el Betis (3-1) que selló el pleno de triunfos del Barça como local en la presente temporada de LaLiga EA Sports.

De este modo, el conjunto entrenado por Hansi Flick se convirtió en el primero que alcanza este logro desde que la competición cuenta con veinte equipos, pues el último en lograrlo fue el Real Madrid de la ‘Quinta del Buitre’ en el curso 195-86, cuando aún la disputaban 18 equipos.

Asimismo, el momento más emotivo de la noche se vivió en el minuto 83, cuando Lewandowski fue sustituido por Casadó y, con dificultades para contener las lágrimas, se retiró ovacionado, con el Spotify Camp Nou puesto en pie.

El polaco, que en agosto cumplirá 38 años y termina contrato este verano, se marchará tras cuatro temporadas en las que ha marcado 119 goles en 192 partidos -a falta de una jornada-, y ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Con Lewandowski en el eje del ataque y ejerciendo de capitán, como no podía ser de otro modo en su gran día, Flick alineó un once muy titular y plagado de centrocampistas porlas bajas de Lamine Yamal, De Jong y Ferran. Más limitado estaba Pellegrini, sin seis futbolistas, y el chileno sorprendió al situar a Lo Celso punta ante la ausencia del colombiano ‘Cucho’ Hernández por sanción.

Aunque ambos equipos llegaban con los deberes hechos, campeón el Barça y clasificado para la ‘Champions’ el Betis, los azulgranas se hicieron con el control del balón desde el pitido inicial y pronto probaron a Álvaro Valles.

Raphinha, muy participativo en la banda derecha, lo intentó con un tiro centrado y Cancelo, que podría haber vivido su último partido en el Spotify Camp Nou como local porque termina su cesión en junio, se topó con los reflejos del arquero tras un eslalon en el lado opuesto.

El Betis sufría para cruzar la medular, aunque en una de sus pocas internadas Ez Abde marcó un gol que fue invalidado por fuera de juego en el inicio de la acción. Y el Barça, agresivo en la presión, ponía la directa a la mínima ocasión. Raphinha, tras una veloz combinación con Kounde, se plantó ante Álvaro Valles, que salvó el mano a mano.

Sin embargo, la insistencia del brasileño encontró premio en una falta directa ajustada al palo del portero y que sorprendió a Valles. El guardameta dio un paso en falso hacia el lado contrario y ya no pudo reaccionar para evitar el 1-0 (min.28).

El Betis se estiró tras el gol, espoleado por el descaro de Abde, que testó a Joan Garcia con un remate blando. Con todo, la ocasión más clara antes del intermedio fue azulgrana, una combinación de Raphinha, Lewandowski y Fermín que repelió Álvaro Valles.

Tras el receso, Pellegrini refrescó el ataque con Bakambu e Isco en el lugar de Lo Celso y Fidalgo, y Flick introdujo a Balde por Fermín. Justamente fue Isco quien, con un pase medido, encontró a Bellerín a la espalda de Balde. Evitó el empate Joan Garcia, rápido en la salida.

Mandaba tímidamente el Betis cuando Raphinha adivinó un mal pase de Bellerín en terreno verdiblanco y marcó el 2-0 con un chut pegado a la cepa del poste (min.62), pero los de Pellegrini replicaron de inmediato en un penalti por falta de Gavi sobre Isco, revisado por el VAR, que transformó el andaluz (2-1, min.69).

Aunque pudo empatar Antony en un disparo lejano que rozó el palo, Joao Cancelo firmó el 3-1 a renglón seguido con un chut desde fuera del área (min.75).

El último aliciente quedaba al partido era la posibilidad de que Lewandowski se despidiera con un gol, y a punto lo logró con un tiro desviado. Acto seguido, Flick le sustituyó por Casadó. Emocionado, el polaco recibió un abrazo colectivo de todos sus compañeros sobre el campo y se retiró ovacionado, con el estadio puesto en pie coreando su nombre.

Fue el último servicio de un delantero que siempre será recordado en el Spotify Camp Nou por haber contribuido con sus goles a devolver al Barcelona a la élite en uno de sus peores momentos.

– Ficha técnica:

3 – Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia (Araújo, min.63), Martín, Cancelo; Gavi, Bernal (Olmo, min.75), Pedri; Raphinha (Bardghji, min.63), Lewandowski (Casadó, min.85) y Fermin (Balde, min.46).

1 – Real Betis: Valles; Bellerín, Natan, Gómez, Firpo; Fidalgo (Bakambu, min.46), Amrabat (Roca, min.79), Deossa; Antony (Ávila, min.85), Lo Celso (Isco, min.46) y Abde (Riquelme, min.79).

Goles: 1-0, min.27: Raphael Dias ‘Raphinha’. 2-0, min.62: Raphinha. 2-1, min.67: Isco, de penalti. 3-1, min.74: Joao Cancelo.

Árbitro: Guillermo Cuadra (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a Jules Koundé (min.37) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de la Liga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 56.670 espectadores. JS