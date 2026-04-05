3-1. Olancho le gana a Choloma y lo complica en el descenso

Tegucigalpa – El Olancho derrotó 3-1 al Choloma la noche de este Sábado de Gloria en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa en el inicio de la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Nacional.

Los goles pamperos fueron por medio de Aaron Cabrera, Marlon Ramírez y Juan Sánchez, mientras el paraguayo Enrique Borja descontó por los cholomeños.

El Olancho llegó a 21 puntos para ocupar la quinta plaza, y el Choloma se queda con 25 puntos en la tabla acumulada, uno más que Victoria pero con tres duelos menos los ceibeños.

El resto de la jornada la completan: Platense-Marathón, Motagua-Génesis, Victoria-Lobos, en juegos del domingo, en tanto cierran el lunes Real España-Juticalpa.

Olimpia descansa en esta jornada de la Liga Nacional. JS