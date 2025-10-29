3-1. La ‘Juve’ se recupera a la espera de Spalletti

Roma – El Juventus Turín reaccionó este miércoles tras ocho partidos sin ganar -los cuatro últimos sin ni siquiera marcar- con una victoria balsámica ante el Udinese (3-1) en el primer partido tras el despido del croata Igor Tudor, a la espera de la llegada del italiano Luciano Spalletti.

Entre la salida de Tudor y la llegada de Spalletti, Massimo Bambrilla, técnico del segundo equipo, se hizo cargo ante el Udinese. Situación de máxima emergencia. Ocho partidos sin ganar, más de un mes. Tres derrotas seguidas. Cuatro duelos sin marcar. Pero la destitución del croata despertó a una plantilla que reaccionó para recibir con una victoria a Spalletti.

Curioso que tras cuatro partidos sin ver puerta, la ‘Juve’ tardara solo 5 minutos en hacerlo tras el despido de su técnico. Fue el serbio Dusan Vlahovic el que acabó con la gran sequía, ejecutor desde los once metros para liberar tensiones en Turín, para regalar algo de esperanza en un momento tan complicado en la ‘Vecchia Signora’.

Encaminó un duelo complicado ante el siempre beligerante Udinese. Pero no todo fue tan fácil. Porque en un momento clave del partido como es siempre el momento previo al descanso, Zaniolo apareció para empatar el duelo con mucha calidad. El ex del Roma, canterano del Inter, supo poner calma en el área cuando todos estaban precipitándose. Defensa juventina y ataque del Udinese. Le cayó el balón en la disputada melé, colocó el interior de su zurda y sutilmente superó a Okoye.

Volvieron los fantasmas a Turín. Se hizo algo pequeña la ‘Juve’, encomendada en la segunda mitad a las individualidades del turco Kenan Yildiz para superar el buen entramado del Udinese. Pero cuenta este equipo con un jugador al que no le pasan factura los momentos complicados, que no entiende de presión. Siempre al rescate, apareció, Federico Gatti para colocar segundo en el minuto 67, rematador en el segundo palo de un centro largo de Cambiaso.

Su gol volvió a dar presencia a la ‘Juve’, de nuevo algo reconocible. Yildiz continuó a lo suyo, echándose el ataque a la espalda, y pudo poner el tanto de la tranquilidad. El palo evitó momentáneamente su felicidad personal, esa que experimentó sobre la bocina, en el minuto 96, con un penalti que provocó y convirtió él mismo para acabar con las esperanzas de empate del Udinese.

La ‘Juve’ acabó con su mala racha. Volvió a ganar tras un mes y medio. Y se asomó de nuevo a puestos europeos mientras espera a Luciano Spalletti.

— Ficha técnica:

3 – Juventus Turín: Di Gregorio; Kaluku, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic (Rugani, m.89); Yildiz; Openda (David, m.76), Vlahovic (Koopmeiners, m.89).

1 – Udinese: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue (Zanoli, m.74), Piotrowski (Lovric, m.58), Karlstrom, Atta (Miller, m.74), Kamara; Zaniolo (Bayo, m.58) y Davis (Buksa, m.38).

Goles: 1-0, m.5: Vlahovic; 1-1, m.45: Zaniolo; 2-1, m.67: Gatti: 3-1, m.96: Yildiz

Árbitro: M. Di Bello. Mostró tarjeta amarilla a Di Gregorio (m.90) por parte del Juventus Turín; y a Goglichidze (m.3), Piotrowski (m.46), Lovric (m.79), Miller (m.83) por parte del Udinese.

Incidencias: encuentro correspondiente a la novena jornada de la Serie A, disputado en el New Balance Arena de Bérgamo (norte Italia). EFE