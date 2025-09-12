3-1. Grimaldo enciende al Leverkusen de Hjulmand

Redacción deportes – Dos goles del lateral español Alex Grimaldo, dos golpes franco magistrales, y un penalti transformado por el checo Patrik Schik alentaron la era Kasper Hjulmand que debutó como entrenador con el Bayer Leverkusen, victorioso por primera vez en el curso en la Bundesliga a costa del Eintracht Fráncfort (3-1) que reaccionó en la segunda parte, cuando el cuadro local estaba en inferioridad.

Y es que el Leverkusen acabó con nueve jugadores. La última media hora la jugó con diez por la doble amarilla que vio, en el 58, Robert Aldrich. Y en el añadido fue el argentino Ezequiel Fernandez el que dejó el campo.

Se defendió como pudo el cuadro de Hjulmand sustituto del neerlandés Erik Ten Hag que dejó el cargo tras la segunda jornada y sin conocer la victoria. El Bayer Leverkusen perdió ante el Hoffenheim y no pasó del empate frente Werder Bremen, los mismos rivales a los que ganó el Eintracht en su arranque de la competición.

Fue superior el Bayer Leverkusen hasta que se encontró en inferioridad. Entonces se centró en sobrevivir ante el intento de reacción del Eintracht.

Un gran golpe franco ejecutado por Grimaldo abrió el marcador a los diez minutos y en el añadido de la primera parte, una falta dentro del área de Robin Koch fue sancionada con penalti. Lo ejecutó Schik, el máximo goleador del equipo, que no falló.

El partido empezó a cambiar tras el intermedio. Porque el Eintracht se encontró con una situación favorable. Primero al acortar distancias con la volea con la izquierda del turco Can Yilmaz Uzun, en el 52 y después, siete más tarde, cuando Andrich fue expulsado y el Leverkusen jugó con diez. Nnamdi Collins, poco después, pudo empatar pero su tiro dio en el larguero.

Y en el añadido, en el 92, Ezequiel Fernández vio la segunda amarilla y dejó al cuadro de Hjulmand con nueve. Aún así y con siete minutos por jugar aún, el Eintracht no fue capaz de marcar. Al contrario, otro golpe franco ejecutado por Grimaldo acabó por sentenciar el encuentro y propiciar el despegue del Leverkusen en la Bundesliga. EFE