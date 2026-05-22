3-1. El Lens triunfa 28 años después

Redacción deportes – Desde 1998, la Copa de Francia era inalcanzable para el Lens, que, 28 años después, añadió el segundo trofeo de este torneo a su palmarés y logró su único título nacional en el siglo XXI, después de superar al desafiante Niza, capaz de sobrellevar un 2-0 en contra y competir hasta casi el final en Saint Denis (3-1).

No hubo sorpresa. El favorito estaba claro. Lo entendió y lo asumió el Lens. Su segunda posición en la liga, sólo sobrepasado por el París Saint-Germain, su recorrido del curso, cada uno de los pronósticos… No había duda de tal condición. Y jamás rehuyó de ello sobre el terreno, con la prisa por ganar que tiene cualquier equipo que se siente superior.

Su dominio encontró bastante resistencia. Hubo advertencias también del Niza, que, en cuatro días, se jugará la permanencia en la máxima categoría francesa en el doble duelo final contra el Saint Etienne, un histórico que viene de abajo hacia arriba. A casi cada una de las primeras ocasiones del Lens (dos de Saint Maximin) hubo réplica de su oponente: Wahi falló una volea que debió ser gol y un derechazo de Diop lo salvó ágil Robin Risser.

Pero ya superados los 25 minutos, en un estado incierto el encuentro, el Niza cometió demasiados errores defensivos. El primero, en su repliegue, cuando el balón en largo del guardameta lo pilló descolocado. La subida de Udol, el carrilero izquierdo, fue por una autopista sin obstáculos. Pero, sobre todo, su centro, nada del otro mundo, de cien veces debería haber sido en 99 para la defensa, se lo apropió Thauvin en su irrupción al área.

Primero pisó el balón, entre el control y el regate, y después soltó un zurdazo cruzado en un espacio tan amplio que no debería haber disfrutado, con más concentración, atención y contundencia de la zaga del Niza. Thauvin se recorrió todo el campo para brindar el tanto a su afición. De un fondo a otro, brazos abiertos y goleador indispensable. El 1-0.

Aún fue más allá en el primer tiempo, con el testarazo del 2-0 de Edouard en el minuto 42, pero, cuando se sintió con todo hecho, encajó el 2-1 al borde del descanso. Ya lo avisó de nuevo Diop, cuyo disparo fue repelido por otra magnifica intervención de Risser, que no alcanzó el remate inverosímil en el córner posterior de Coulibaly. Tiene 17 años y medio.

El 2-1 impulsó al Niza y advirtió al Lens, en ese fino borde de una ventaja tan mínima, expuesta en cualquier instante, en cualquier acción. No logró el conjunto del norte de Francia marcar el tercer tanto, cada vez más inquieto por su rival, cerca del 2-2 con un cabezazo solo de Mendy que repelió el larguero a la hora de partido. En el filo del empate.

La reacción de Pierre Sage, elegido el mejor entrenador de la liga francesa de esta campaña, fueron piezas de ataque. Quitó dos (Saint Maximin y Edouard) y añadió otras dos (Said y Sima), porque el camino estaba en el tercer gol más que en proteger una distancia tan corta. Y lo logró, ya en el minuto 78, en otra indecisión defensiva del Niza, oportuno Sima, uno de los recursos del banquillo, para sellar el título del Lens, por encima de las expectativas: segundo en la liga, a la Champions y campeón de la Copa.

Ficha técnica:

3 – Lens: Risser; Abdulhamid, Antonio, Ganiou, Sarr, Udol; Sangare, Thomasson; Thauvin (Sotoca, m. 77), Edouard (Sima, m. 65), Saint-Maximin (Said, m. 65).

1 – Niza: Dupe; Bard (Kevin Carlos, m. 79), Peprah Oppong, Dante (Louchet, m. 79), Mendy, Clauss; Coulibaly (Sanson, m. 67), Boudaoui; Diop (Adbi, m. 67), Cho; Wahi.

Goles: 1-0, m. 26: Thauvin. 2-0, m. 42: Edouard. 2-1, m. 48+: Coulibaly. 3-1, m. 78: Sima.

Árbitro: Jerome Brissard. Amonestó con tarjeta amarilla a Abdulhamid (m. 36), por el Lens.

Incidencias: final de la Copa de Francia, disputada en el estadio de Saint Denis, en París, ante unos 81.000 espectadores. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asistió al encuentro en el palco de autoridades. JS