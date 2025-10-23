3-1. El Feyenoord suma su primer triunfo con una remontada

Redacción deportes – El Feyenoord rompió el maleficio que parecía perseguirle este curso en la Liga Europa y sumó su primer triunfo en la segunda competición continental, al vencer este jueves por 3-1 al Panathinaikos.

Un resultado final que no reflejó los apuros que pasaron los de Robin van Persie para doblegar a un conjunto heleno que se adelantó a los dieciocho minutos de juego en el marcador con un gol del polaco Karol Swiderski.

Gol al que el Feyenoord, que había caído en las dos jornadas anteriores ante el Braga (1-0) y el Aston Villa (0-2), no pudo responder hasta la prolongación del primer tiempo, cuando Givairo Read firmó el 1-1.

Un golpe del que no se repuso el Panathinaikos, que se vio superado en la segunda mitad por un Feyenoord que completó la remontada con los tantos del argelino Anis Hadj Moussa y el canadiense Cyle Larin, exjugador del Mallorca, que estableció el definitivo 3-1 en el minuto 90. EFE